Мадридский реванш Свёнтек, еще один титул Снигур, конец Цицидосы

Завершились еще две теннисные недели, которые у лучших теннисистов и теннисисток планеты прошли на престижном грунтовом турнире ATP 1000 / WTA 1000 в Мадриде. Эти соревнованиях традиционно не очень успешно сложились для украинских спортсменок, но были с обилием интересных матчей у женщин. Мужской Мастерс больше запомнился травмами и снятиями, организаторы и зрители явно остались недовольны. На менее престижных турнирах у нас снова есть титулы, на этот раз и у женщин, и у мужчин.

WTA 1000 Мадрид

В столице Испании играют грунтовый турнир, на котором добиваться заметных успехов могут многие любители быстрых покрытий. Украинки на нем зачастую не показывают весомых результатов, исключения бывают редко. Одна из причин состоит в том, что главный локомотив украинского тенниса последнего десятилетия Элина Свитолина каждый год проваливается на этих соревнованиях, а сыграть на ее уровне могут далеко не все.

На этот раз жребий выдал ей в соперницы первую ракетку Испании Сару Соррибес Тормо. И хотя испанка давно не была в своей лучшей форме, больших ожиданий от этого матча не было. В результате интуиция не подвела, Элина в тяжелом для себя поединке проиграла в двух сетах (3:6, 5:7), для нее это 9 поражение в 12 матчах в Мадриде – удручающая статистика для спортсменки такого уровня. Если копнуть глубже, то Свитолина ни разу не обыгрывала на этих кортах соперниц из топ-50 и не выигрывала более одного поединка. Хватало и очень обидных поражений: битва против Суарес Наварро в 2018-м, два нереализованных матчбола против Чжэн Сайсай в 2017-м и, конечно же, шесть нереализованных матчпоинтов с Жиль Тайхманн в феерическом матче в 2021-м.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В этом году в основной сетке одиночного разряда турнира в Мадриде выступало еще 4 украинки. Леся Цуренко была единственной, кому предстояло стартовать уже в первом раунде, остальные были сеяными. Леся успешно начала матч против чемпионки юниорского US Open 2022 Александры Эалы, но у представительницы Филиппин оказалось больше сил на второй и третий сеты (6:2, 4:6, 4:6). Эала доказала, что эта победа не случайность и выдала неплохой матч против Сораны Кырсти во втором раунде, все же уступив румынке 4:6 в третьей партии. Пока что с Александрой украинки играют не очень хорошо, в феврале ей разгромно проиграла Катарина Завацкая в Порту (0:6, 3:6).

Так получилось, что Марта Костюк и Ангелина Калинина завершили свои матчи второго раунда с разницей в одну минуту с небольшим. Калинина стартовала на один запуск раньше и провела на корте почти три часа против американки Кэролайн Доулхайд (7:6, 2:6, 3:6), а Костюк за полтора часа проиграла Майяр Шериф из Египта. Ангелина впервые сыграла на этих соревнованиях в 2022-м, получилось великолепно. Тогда она остановила чемпионок турниров Grand Slam Слоан Стиванс, Гарбинье Мугурусу и Эмму Радукану, но неожиданно проиграла все той же левше Тайхманн. Украинская спортивная месть все же настигла швейцарку в Мадриде, в прошлом году с ней разобралась Цуренко. К сожалению, после 1/4 финала в 2022-м у Калининой в Мадриде пока без побед. В прошлом году она уступила в стартовой встрече Шериф, которая в итоге дошла до четвертьфинала, где ее обыграла будущая чемпионка Арина Соболенко.

В этом году Шериф решила продолжить выбивать украинок в главном городе Испании, под горячую руку попала Костюк. Марта до этого оставила немало сил в Штутгарте и наверняка еще не успела отойти от тех эпичных баталий за Porsche. Египтянка очень уверенно стартовала, а Марта сумела навязать борьбу лишь во втором сете после счета 0:3. Шансы качнуть были, но не получилось (2:6, 5:7). На самом деле, это поражение на данный момент вообще ничего не значит. Костюк находится в отличных условиях для поднятия в рейтинге, с понедельника она уже в топ-20 и будет двигаться выше. В Чемпионской гонке Марта в топ-8, поэтому главное оставаться здоровой и быть готовой на Ролан Гаррос. Если вас интересует дальнейшая судьба Майяр Шериф, то она проиграла Елене Рыбакиной, а на второй неделе дошла до финала на турнире WTA 125 в Каталонии (город Льейда).

Единственной из украинок, кто сумел выиграть хотя бы одну одиночку, стала Даяна Ястремская, которая после дикого успеха в Австралии вернулась на грешную землю. Даяна начала свое выступление в Мадриде против Эмилианы Аранго из Колумбии, которая до этого выбила мощную американку Аманду Анисимову. После 0:6 в первом сете была абсолютная уверенность в том, что для украинки это конечная остановка. Но во время матча Аранго чувствовала себя не лучшим образом, брала медицинский тайм-аут во второй партии и в итоге была повержена. Ястремская впервые в карьере вырвала победу после «баранки» в первом сете (0:6, 7:5, 6:4). В третьем раунде сетка свела Даяну с третьей ракеткой мира Коко Гофф, а это значило, что шансы призрачные. Украинка проиграла пять стартовых геймов, но неожиданно для соперницы стала попадать в корт и чудом сделала счет 4:5. И только после этого американка сумела забрать партию. Во втором сете Коко было уже гораздо легче, украинка проиграла матч со счетом (4:6, 1:6).

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Без украинок в Мадриде нам было уже не так интересно. Выделялась, конечно же, первая ракетка мира Ига Свёнтек. Она впервые в карьере выиграла пять матчей подряд с большой доминацией в одном из сетов (6:0 или 6:1), Соррибес Тормо смогла забрать у польки всего 2 гейма. В поединке за титул ее соперницей, как и год назад, стала Арина Соболенко. Вторая ракетка мира очень тяжело шла к этому финалу, только раз выиграв в двух сетах и оформив два камбека после проигранных первых сетов. Именно она остановила 15-матчевую победную серию Даниэль Коллинс. В полуфинале против Рыбакиной все решилось на тай-брейке финальной партии, в финале – тоже. Только результат матча за титул уже был в пользу польки. Сначала Свёнтек отыграла два матчбола в 12-м гейме, а потом у нее оказалось больше сил на тай-брейке.

Getty Images/Global Images Ukraine

Соболенко в сумме провела на корте Мадрида больше 14 часов, ранее она не играла более 12 часов ни на одном из турниров. Свёнтек добавила себе в коллекцию победу на последнем большом грунтовом турнире, теперь она выигрывала на земле все самое престижное: Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023), WTA 1000 Мадрид (2024) и WTA 1000 Рим (2021, 2022), а также WTA 500 в Штутгарте (2022, 2023). В целом у Иги уже 20 трофеев, больше только у пяти действующих теннисисток, самой молодой из которых 32 года.

В парном разряде Калинина и Ястремская не сумели повторить успех Майами (1/4 финала) и проиграли уже в стартовом матче не самому сильному дуэту Хезер Уотсон (Великобритания) / Сюй Ифань (Китай). Надежда Киченок и японка Мию Като прошли стартовый раунд, но уступили очень «нейтральному» тандему Павлюченкова / Потапова. У Людмилы Киченок и Алены Остапенко из Латвии получилось лучше, они добрались до 1/4 финала, где были близки к победе над лидерами посева Се Шувэй (Тайвань) и Элизе Мертенс (Бельгия), но Люда на самых важных мячах чемпионского тай-брейка сыграла, мягко говоря, неудовлетворительно.

ATP 1000 Мадрид

У мужчин в столице Испании в этом году как-то совсем не задалось. Из положительного можно отметить тот факт, что в неплохой форме к турниру подошел Рафаэль Надаль. Он стартовал с легкой победы над 16-летним Дарвином Бланшем из США (6:0, 6:1), который оказался младше испанца на 21 год и 117 дней – рекорд для турниров такого уровня. Далее был взят реванш у австралийца Алекса де Минаура (7:6, 6:3) за поражение в Барселоне, также удалось обыграть аргентинца Педро Качина (6:1, 6:7, 6:3). Остановил Короля грунта Иржи Легечка (7:5, 6:4 в пользу чеха). В следующем раунде Иржи немного повезло со снятием после первого сета Даниила Медведева, но в полуфинале уже сам Легечка был вынужден отказаться от продолжения поединка с Феликсом Оже-Альяссимом после стартовых шести геймов.

Что касается канадца, то на этих соревнованиях для него сошлись почти все звезды. По пути в финал в матчах против Феликса снялся еще и Якуб Меньшик (третий круг), а лидер посева Янник Синнер из-за травмы бедра вообще не вышел на четвертьфинал. Более того, итальянец не уверен, сыграет ли он даже на Открытом чемпионате Франции, который стартует 26 мая. Пока что точно известно, что на Мастерсе в Риме Синнера не будет.

Действующий двукратный чемпион соревнований в Мадриде Карлос Алькарас, который в последнее время праздновал на этих кортах свой день рождения на финальных стадиях, потерпел поражение в 1/4 финала от Андрея Рублева, который в итоге и стал соперником Оже-Альяссима в матче за титул. Феликс выиграл первую партию, но следующие две проиграл с одинаковым счетом 5:7, дрогнув в концовке – на первом же матчболе соперника он допустил двойную ошибку. Стоит отметить, что в финальном сете он практически на каждой своей подаче отбивался от брейкпоинтов, а сам на приеме шансов не имел. Для канадца это был первый финал Мастерса в карьере, Рублев выиграл второй титул такой категории.

Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим и Андрей Рублев

Представитель Украины Денис Молчанов впервые сыграл на Мастерсе. В парном разряде он в тандеме с Джоном Смитом из Австралии в двух сетах за 55 минут уступил 7-му сеяному дуэту Уго Нис (Монако) / Ян Зелински (Польша).

Челленджеры и турниры ITF

Катарина Завацкая выдала неплохое выступление на турнире ITF W100 в Висбадене. Сначала она снялась с финального матча квалификации против чешки Барборы Палицовой (4:6, 1:4), но в статусе лаки-лузера сумела выступить в основе, где одержала две волевые победы. В итоге в 1/4 финала основы она все же проиграла опытной румынке Ирине-Камелии Бегу (2:6, 2:6). В отборе этого же турнира Анастасия Соболева не смогла доиграть матч против бельгийки Алисон ван Эйтванк.

Дарья Снигур снова порадовала украинских болельщиков своими успехами на турнире ITF W50. После выигрыша соревнований в Кальви она отправилась в Грузию. На первом турнире в Лопоте пришлось сняться в стартовой встрече, но через неделю все получилось. Дарья была лидером посева, состав участниц позволял ей быть фавориткой в каждом из матчей. Тяжелее всего пришлось в полуфинале с Анастасией Золотаревой, но удалось вырвать победу на двух тай-брейках. В финале была деклассирована еще одна «нейтральная» соперница Кира Павлова (6:1, 6:1). Для Снигур это был второй титул в текущем сезоне и 10-й выигранный турнир ITF в карьере.



Инстаграм Дарьи Снигур

Вячеслав Белинский стал победителем грунтового турнира ITF в хорватском Осиеке. В финале третий сеяный украинец в двух сетах разгромил местного теннисиста Милли Поличака, отдав ему всего два гейма – 6:2, 6:0. Это был первый личный титул для Белинского на турнирах ITF в нынешнем сезоне и третий в карьере. А за неделю до этого Белинский стал победителем 15-тысячника в Осиеке в парном разряде, завоевав свой седьмой титул.

Юлия Стародубцева была близка к выходу в финал на грунтовом турнире ITF W100 в Оэйраше (Португалия), но в полуфинале в трех сетах уступила третьей сеяной Яне Фетт из Хорватии (6:2, 3:6, 3:6). Это был первый матч 1/2 финала для Стародубцевой в сезоне. Фетт выиграла финальный матч со счетом 6:0, 6:2.

Катерина Володько выступила в квалификации на грунтовом турнире ITF W75 в Шарлотсвилле (США), где сумела выиграть один матч. Это был ее первый турнир в текущем сезоне.

Сестры Надежда и Марина Колб проиграли на старте парного турнира WTA 125 во Льейде дуэту Ана Богдан / Аранча Рус. Украинки во второй раз в карьере сыграли на уровне WTA 125, пока что побеждать на таком уровне не получается.

Виталий Сачко одержал одну победу на грунтовом челленджере в Остраве (Чехия). Во втором раунде его обыграл Жайме Фария из Португалии. Илья Марченко проиграл стартовый матч на челленджере в Гуанчжоу. В первом поединке украинец в трех сетах уступил австралийцу Алексу Болту.

Также на прошлой неделе прошел юниорский турнир ITF J30 в Ужгороде. Победителями в одиночном разряде стали Вероника Ключ и Степан Гвилава. Женский парный разряд выиграл дуэт Дарья Глибчук / Вероника Павленко, мужской – Даниэль Берновський / Роман Филима.

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