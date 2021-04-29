Свитолина проиграла Тайхман в Мадриде, не реализовав 6 матчболов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде.
Украинка, посеянная под четвертым номером, уступила швейцарке Жиль Тайхман (№40 WTA) в невероятном по интриге матче.
Мадрид. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:2, 4:6, 6:7(5)
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.
В следующем раунде Тайхман сразится против Паулы Бадосы из Испании (№62 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№39 WTA).
Источник — Sport.ua
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