Свитолина проиграла Тайхман в Мадриде, не реализовав 6 матчболов

Матч, который хочется забыть навсегда

  • 29.04.2021 14:42
  • 1266 просмотров
  • 14 комментариев
Свитолина проиграла Тайхман в Мадриде, не реализовав 6 матчболов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде. 
 
Украинка, посеянная под четвертым номером, уступила швейцарке Жиль Тайхман (№40 WTA) в невероятном по интриге матче. 
 
Мадрид. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:2, 4:6, 6:7(5)
 
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.
 
В следующем раунде Тайхман сразится против Паулы Бадосы из Испании (№62 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№39 WTA). 

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 29.04.2021 14:57
    0
    Ну это уже ни в какие ворота...
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    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.04.2021 14:53
    +1
    Мой запас матов пополнился благодаря Элине, хотя по игре она уже давно не топ уровня
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    Ohrimka
    online
      Ohrimka, 29.04.2021 14:52
    +2
    Эля в своем стиле. Любительница так посливать выигранные матчи.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 29.04.2021 14:51
    0
    так в 3 сете ведя в счете 5-1 на своей подаче нужно было банально перекинуть мяч через сетку,а не пытаться сыграть на зрителя и со всей дури пульнуть в..сетку
    Ссылка
    Вячеслав Филиев
    online
      Вячеслав Филиев, 29.04.2021 14:51
    0
    Желаю ей, чтобы этот матч был переломным для завоевания ТБШ.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 29.04.2021 14:51
    +2
    nika007, 29.04.2021 14:49
    На швейцарке не был груз ответственности и играла расковано против лучшей теннисистки Восточной Европы
    а Халеп?
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    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 29.04.2021 14:49
    +2
    История учит тому , что ничему не учит наших и теннистов , и футболистов.
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 29.04.2021 14:49
    -1
    На швейцарке не был груз ответственности и играла расковано против лучшей теннисистки Восточной Европы
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 29.04.2021 14:48
    +2
    при чому Мадрид...Тут діло суто в Еліні. Вона на важливих м'ячах грала безвольно, м'яко, очікуючи на помилку Тайхман. А Жиль сміливо брала все в свої руки і не здавалася. Браво швейцарці за волю до перемоги і за гру
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.04.2021 14:46
    0
    Що тут скажеш? Із культурного - прокляття Мадриду триває...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.04.2021 14:46
    +1
    В принципе ничего нового... Эля вела игру, Эля расслабилась, потом снова тоже самое и как итог поражение!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 29.04.2021 14:46
    +1
    ось тому вона ніколи не візьме ТВШ - немає "інстинкту вбивці", та і психології переможця десь немає на жаль...
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    zeka23
      zeka23, 29.04.2021 14:46
    +1
    Ну не любит она Мадрид, а Мадрид не любит её)
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    axylinam
    online
      axylinam, 29.04.2021 14:45
    +4
    Вместо того чтобы легко выиграть в двух сетах,после элементарной ошибки в начале второго сета игра перевернулась и Свитолина сделала очередной царский подарок сопернице
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.04.2021 14:45
    +4
    Вместо того чтобы легко выиграть в двух сетах,после элементарной ошибки в начале второго сета игра перевернулась и Свитолина сделала очередной царский подарок сопернице
    Ссылка
    Ohrimka
    online
      Ohrimka, 29.04.2021 14:52
    +2
    Эля в своем стиле. Любительница так посливать выигранные матчи.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 29.04.2021 14:51
    +2
    nika007, 29.04.2021 14:49
    На швейцарке не был груз ответственности и играла расковано против лучшей теннисистки Восточной Европы
    а Халеп?
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 29.04.2021 14:49
    +2
    История учит тому , что ничему не учит наших и теннистов , и футболистов.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 29.04.2021 14:48
    +2
    при чому Мадрид...Тут діло суто в Еліні. Вона на важливих м'ячах грала безвольно, м'яко, очікуючи на помилку Тайхман. А Жиль сміливо брала все в свої руки і не здавалася. Браво швейцарці за волю до перемоги і за гру
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 29.04.2021 14:53
    +1
    Мой запас матов пополнился благодаря Элине, хотя по игре она уже давно не топ уровня
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.04.2021 14:46
    +1
    В принципе ничего нового... Эля вела игру, Эля расслабилась, потом снова тоже самое и как итог поражение!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 29.04.2021 14:46
    +1
    ось тому вона ніколи не візьме ТВШ - немає "інстинкту вбивці", та і психології переможця десь немає на жаль...
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 29.04.2021 14:46
    +1
    Ну не любит она Мадрид, а Мадрид не любит её)
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 29.04.2021 14:57
    0
    Ну это уже ни в какие ворота...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 29.04.2021 14:51
    0
    так в 3 сете ведя в счете 5-1 на своей подаче нужно было банально перекинуть мяч через сетку,а не пытаться сыграть на зрителя и со всей дури пульнуть в..сетку
    Ссылка
    Вячеслав Филиев
    online
      Вячеслав Филиев, 29.04.2021 14:51
    0
    Желаю ей, чтобы этот матч был переломным для завоевания ТБШ.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 29.04.2021 14:46
    0
    Що тут скажеш? Із культурного - прокляття Мадриду триває...
    Ссылка
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