Свитолина проиграла Тайхман в Мадриде, не реализовав 6 матчболов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проиграла стартовый матч основной сетки на турнире WTA 1000 в Мадриде.



Украинка, посеянная под четвертым номером, уступила швейцарке Жиль Тайхман (№40 WTA) в невероятном по интриге матче.



Мадрид. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Жиль Тайхман (Швейцария) – 6:2, 4:6, 6:7(5)



Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный.



В следующем раунде Тайхман сразится против Паулы Бадосы из Испании (№62 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№39 WTA).