Большой финал Костюк, маленький титул Снигур, Мугуруса завершила карьеру

Завершилась еще одна теннисная неделя апреля. Женщины сыграли очень престижный и свой самый любимый турнир категории WTA 500 в Штутгарте, а также еще один грунтовый турнир в помещении – серии WTA 250 в Руане. На обоих соревнованиях украинские теннисистки, которых мы больше хотели увидеть на корте неделе ранее, имели успехи. Мужчины за это время отыграли грунтовые турниры категории ATP 500 в Барселоне, а также категории ATP 250 в Мюнхене и Бухаресте.

WTA 500 Штутгарт

Самая престижная часть европейского грунтового сезона традиционно начинается на соревнованиях в Штутгарте. Главным спонсором турнира является немецкий производитель автомобилей Porsche, который ежегодно дарит победительнице автомобиль этой марки. В этом году женщины сражались за Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, в Германии такой автомобиль стоит около 200 тысяч евро. К примеру, победительница финала получает призовые в размере $123,480, финалистка – $76,225. Разница, как видите, колоссальная. Проигрыш в финале всегда очень болезненный.

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

В этом году в одиночном разряде в Штутгарте играла только Марта Костюк, для нее это было второе участие. Вероятно, многие помнят, как в 2018-м она прошла здесь квалификацию и уступила в трехсетовой битве Каролин Гарсии во втором круге основы. На этот раз жребий выдал украинке в первом круге основы 36-летнюю немку Лауру Зигемунд, которая очень успешно играет на этих соревнованиях. Лаура наиболее известна своими успехами в парном тенниса, но в одиночке выходила в 1/4 финала Ролан Гаррос 2020, а также дважды играла в финале в Штутгарте. В 2016-м ее одолела Анжелик Кербер, а в 2017-м – Зигемунд вырвала победу на тай-брейке финального сета против Кристины Младенович. В общем, стартовый поединок не обещал легкой прогулки, что в итоге и получилось. В первом сете Марта выглядела лучше и удержала преимущество в один брейк, во второй партии сделать подобное не получилось, а на тай-брейке уже лучше отыграла немка. В третьей партии было много брейков, но в 10-м гейме украинка все же дожала (6:3, 6:7, 6:4). Очень сложный трехчасовой стартовый матч, в какие-то дальнейшие успехи Марты верилось с трудом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд и Марта Костюк

Во втором круге Костюк пришлось сразиться с китаянкой Чжэн Циньвень, занимающей 7-ю строчку в мировом рейтинге. Вообще, китаянки не очень сильны на грунте, но Чжэн довольно много выигрывала титулов разных категорий на земле, чего только стоит победа в Палермо в прошлом году. Букмекеры давали Марте не так много шансов, но встреча началась в пользу украинки. Она очень бодро выиграла первую партию и на равных сражалась во второй. Лишь в конце не удалось реализовать три скрытых матчбола, после чего китаянка сделала брейк и сравняла счет по партиям. В финальном сете Чжэн фантастически подавала и вела с брейком. В десятом гейме она имела пять матчпоинтов, но Костюк невероятным образом сумела их отыграть. В некоторых моментах удалось феноменально сыграть самой или попасть в линию, где-то дрогнула рука у соперницы. После такого поворота инициатива была уже у Марты, которая довела встречу до победы (6:2, 4:6, 7:5).

После первой проверки топовой соперницей предстояло сыграть против финалистки Ролан Гаррос 2022 Коко Гофф. На этот матч была надежда, потому что американка на данный момент не является непобедимой, да и на этом турнире ее грозная подача не очень ее слушалась. Как минимум, Сачия Викери в предыдущем раунде показала, что с такой Коко можно играть. Тем не менее, Костюк впервые на турнире начала матч с проигрыша стартовой партии. То, что происходило дальше – сюжет для фильма. Коко вела 4:2 во втором сете, после чего Марта взяла четыре гейма подряд. В третьей партии Марта снова отыгралась брейк, сравняв на 3:3, а в десятом гейме имела 3 матчбола на приеме. Закрыть встречу не удалось, Марта отдала еще и свою подачу, но сумела перевести поединок на тай-брейк. В 13-м гейме украинка вела 6:2 и казалось, что у американки уже нет ни единого шанса. Спустя несколько мгновений счет уже был 6:6. Но и это не ударило по морали Костюк, она выиграла два розыгрыша подряд (3:6, 6:4, 7:6). Представить себе такое ранее было совершенно невозможно, Марта уже бы несколько раз все бросила и проиграла этот чертов матч. Прогресс Костюк в ментальном плане очевиден, она перестала проигрывать сама себе. Кстати, финальная статистика показала, что Гофф выиграла на одно очко больше (117 против 116), феноменальный матч по части интриги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

После трех таких невероятных битв казалось, что против грунтовой специалистки Маркеты Вондроушовой шансов будет немного. Чешка хоть и не в идеальной форме, но выбила Векич, Потапову и даже трехкратную финалистку Соболенко. Возможно, после трехсетового триллера с Ариной Маркета и сама не успела как следуюет восстановиться, потому что начала она матч откровенно плохо. Марта доминировала на корте и заслуженно повела 5:1. Подавая на партию, не удалось реализовать три сетбола, что добавило уверенности Вондроушовой. Более того, начались какие-то непонятные решения судьи и линейных, что максимально выбило украинку из колеи. Прийти в себя удалось лишь при счете 5:5, партия затянулась на тай-брейк, где Костюк легко выиграла. И снова нужно констатировать, что прежняя Марта вряд ли бы сумела собраться после такого. Вспомните хотя бы 5:1 в первой партии против Гофф в Мельбурне, когда украинка проиграла на тай-брейке. Во втором сете Костюк снова выглядела сильнее, одержав самую легкую для себя победу на этом турнире (7:6, 6:2). Марта даже пошутила, что по сравнению с предыдущими днями, это был почти что выходной.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

О финале говорить особо смысла нет. Елена Рыбакина не зря остановила в полуфинале на тот момент действующую двукратную чемпионку Игу Свёнтек. Марта пыталась что-то противопоставить представительнице Казахстана, в шестом гейме второго сета был намек на возрождение интриги, но Рыбакина справилась. Она была на голову сильнее в этом матче, это нужно признать. Со своей нынешней подачей Костюк проблематично победить соперницу такого высокого уровня. После поединка (2:6, 2:6) она даже призналась, что на матчболах единственной ее надеждой на победу было то, что Рыбакина упадет и не сможет подняться. Тем не менее, Марта провела феноменальный турнир, на котором мотивация топовых соперниц находится на запредельном уровне. Это очень много значит и дает большие надежды на ее светлое будущее.

Из интересного, можно отметить два факта. Во-первых, у Рыбакиной пока нет прав и вместо пафосного съезда с рампы за рулем нового Porsche она сидела на сидении пассажира. Во-вторых, перед турниром Костюк потренировалась со Свёнтек и, по словам украинки, проиграла без шансов. Возможно, это также чем-то помогло украинке в достижении финального результата.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Что касается сухих цифр статистики, то с понедельника Марта будет 21-й ракеткой мира, обновив личное достижение. Стать первой ракеткой Украины легче всего будет после Ролан Гаррос, когда Свитолина потеряет 280 очков за победу в Страсбурге и 430 за 1/4 финала в Париже. В нынешней форме Элине будет очень сложно защитить прошлогодние достижения, а у Костюк был паршивый прошлый грунтовый сезон, защищать почти нечего. И самое главное, что в Чемпионской гонке Марта снова будет в топ-8. С таким темпом набора очков она будет уверенно подниматься в рейтинге.

В парном разряде в Штутгарте играла Надежда Киченок. В матче первого раунда она в тандеме с японкой Сюко Аоямой проиграла дуэту в составе испанки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса. Бадоса, кстати, потом травмировалась в одиночном матче против своей подружки Соболенко и снова будет некоторое время вне корта.

WTA 250 Руан

Соревнования в Руане начались для нас с матчей квалификации, где выступала Катарина Завацкая. Она очень любит играть на грунте, поэтому успех в отборе не удивил, хотя Катина игра в этом сезоне откровенно не радует. В квале Завацкой удалось обыграть Селену Яничевич и Элизабет Мандлик, но в первом раунде основы украинка не сумела удержать преимущество в один сет против седьмой сеяной француженки Клары Бюрель (6:3, 3:6, 2:6).

Еще одна украинка Ангелина Калинина, которая, как и Костюк, могла сыграть за сборную неделей ранее в Кубке Билли Джин Кинг, стартовала в Руане в основной сетке. Да еще и получила третий номер посева. Начинать пришлось с мегаопытной Ализе Корне, и Ангелине было тяжело. Двухсетовый матч продолжался более 2 часов, Калинина отыгралась с 1:4 в первой партии и едва дожала во второй с шестого матчбола (6:4, 7:5). Хотелось посмотреть матч Калининой против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки, но вмешалась Мартина Тревизан. Итальянка – известная специалистка на грунтовых покрытиях, но с ней у Ангелины проблем и не возникло (6:2, 6:3), недаром счет личных встреч стал 3:0 в пользу украинки. Далее была еще одна важная победа в двух сетах над перспективной «нейтралкой» Миррой Андреевой (6:4, 7:5).

После этого уже хотелось увидеть Калинину в финале, но не сложилось. В матче против польки Магды Линетт был шанс на какой-то камбэк после быстрой отдачи первого сета, но в итоге украинке банально не хватило сил на длинной дистанции (1:6, 6:4, 2:6). В финале Линетт уступила Слоан Стивенс. Американка взяла свой восьмой турнир в карьере и первый на красной глине. Она играла в финале Ролан Гаррос в 2018, а также брала Чарльстон-2016, да и ее универсализм позволят быть конкурентной на любых покрытиях. Кстати, после поражения от Свитолиной в финале Итогового турнира 2018 это всего второй титул для Стивенс.



WTA. Слоан Стивенс

ATP 500 Барселона

Самый престижный турнир на прошлой неделе у мужчин проходил в Барселоне. На нем состоялось возвращение Короля грунта Рафаэля Надаля, который 12 раз выигрывал эти соревнования. Рафа предупреждал, что ожидать от него завоевания титула на этот раз не стоит, но многие сомневались. Надаль начал с неплохой победы над 21-летним итальянцем Флавио Коболли (6:2, 6:3) и сильно отыграл первые 9 геймов против Алекса де Минаура. Но после этого его уровень заметно просел (5:7, 1:6). Алекс стал первым австралийцем в истории, который сумел выиграть у Надаля на грунте. До этого Рафа стал победителем всех 13 матчей на глине против представителей Зеленого континента. Больше всего пострадал Ллейтон Хьюитт (5 поражений). Если вы еще помните эти матчи, то не забудьте выпить свои таблетки.

В отсутствие Джоковича, Алькараса и Синнера, которые пропускали турнир, основными действующими лицами снова стали Стефанос Циципас и Каспер Рууд, которые разыграли титул на Мастерсе в Монте-Карло неделей ранее. Перед финальным матчем была забавная интрига: Циципас до этого проиграл все 10 финалов категории ATP 500, а Рууд никогда не выигрывал турнира выше ATP 250. Одна из этих обидных серий должны была прерваться. На этот раз лучше показал себя норвежец, выиграв 28-й матч в сезоне (7:5, 6:3). Он взял самый крупный титул в карьере, хотя уже сыграл в трех финалах турниров Grand Slam, а грек проиграл 11-й подряд финал ATP 500, хотя на его счету уже 3 выигранных Мастерса и ATP Finals. В матче за титул конкретно в Барселоне он уступил в четвертый раз.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

На этом турнире еще в первом раунде получил очень неприятную травму голеностопа француз Артур Казо. До этого он не играл с Мастерса в Майами, где получил тепловой удар с потерей сознаний на корте. Непростой период в жизни 21-летнего спортсмена, что и говорить.

ATP 250 Мюнхен / Бухарест

На менее престижных грунтовых турнирах удалось обзавестись трофеями тем, у кого их было не так много. В Мюнхене немец Ян-Леннард Штруфф обыграл в матче за титул американца Тэйлора Фритца (7:5, 6:3). Главной неожиданность стало то, что Штруфф за 45 минут уничтожил в полуфинале победителя двух предыдущих розыгрышей BMW Open Хольгера Руне (6:2, 6:0). А после финала Ян-Леннард позировал в национальной одежде баварцев ледерхозе – всемирно известных кожаных штанах. Для 33-летнего немца это был первый титул на уровне ATP, он уже шестой такой дебютант в нынешнем сезоне.



Ян-Леннард Штруфф переоделся на корте в ледерхозе

В Бухаресте венгр Мартон Фучович победил аргентинского грунтового специалиста Мариано Навоне (6:4, 7:5). Для Фучовича это был второй титул в карьере и первый с 2018 года, тогда он стал лучшим на женевской глине.

Челленджеры и турниры ITF

Главным успехом украинцев на турнирах ITF стала победа Дарьи Снигур на 40-тысячнике в Кальви. Можно много говорить о слабой оппозиции, но Дарья не впервые играет на этих соревнованиях на Корсике, и раньше проигрывала в четвертьфинале и полуфинале. На этот раз у нее был только один действительно тяжелый матч – против 29-летней Нигина Абдураимовой из Узбекистана в полуфинале. Дарья горела 1:6, 1:4, Абдураимова подавала на матч и имела матчбол, но все обошлось. Для Снигур это был всего первый титул в текущем сезоне и 9-й выигранный турнир ITF в карьере. Болельщикам, конечно, подавай рыбку покрупнее, но пока довольствуемся и таким успехом.



Ladies Open Calvi Eaux de Zilia. Дарья Снигур с отцом

Илья Марченко не очень удачно выступил в одиночном разряде челленджера в Кванджу (Южная Корея), проиграв в стартовой встрече, но внезапно дошел до полуфинала в парном в дуэте с Ричардасом Беранкисом из Литвы. Интересно, что в паре Марченко не достигал таких стадий на подобном уровне в парном разряде с октября 2019 года, хотя и не так часто пытался это сделать.

Виталий Сачко не сумел доиграть стартовый матч на челенджере в португальском Оэйраше. Украинец отыграл первый сет против шведа Элиаса Имера, после чего снялся. Кстати, младший из Имеров, Микаэль, на этой неделе сообщил, что все же вернется в теннис после 18-месячной дисквалификации. Прошлым летом он обиделся на то, что его забанили на полтора года за пропуск трех допинг-тестов в 2021 году во внесоревновательный период и пообещал уйти из спорта. Но теперь ему стало скучно, поэтому он ждет января 2025 года, когда можно будет вернуться на корт.

Анастасия Соболева после двух подряд выигранных турниров в Италии сумела пробиться во второй раунд на турнире ITF W75 в Копере (Словения), после чего проиграла Юстине Микульските из Литвы. 11-матчевая победная серия украинки прервалась, можно немного отдохнуть.

Сестры Колб впервые сыграли в парном разряде на уровне WTA 125, уступив в стартовом матче в Оэйраше чешскому дуэту Мириам Колодзейова / Анна Сискова.

Другие новости

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса официально сообщила о завершении своей профессиональной карьеры в возрасте 30 лет. Свой последний матч она провела еще в январе 2023 года. Мугуруса является 2-кратной победительнице турниров Grand Slam: она выигрывала Ролан Гаррос 2016 и Уимблдон-2017. Также испанка в течение четырех недель (с 11 сентября по 8 октября 2017 года) возглавляла одиночный рейтинг WTA. Испанка завоевала 10 титулов в одиночном разряде. В мае прошлого года Мугуруса объявила о помолвке и собирается жить тихой семейной жизнью.

После обновления рейтинга наций сборная Украины осталась на 18-й строчке, несмотря на обидное поражение от команды Румынии. Наши соперницы поднялись всего на 1 позицию, став 11-ми. Во время жеребьевки раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг украинки будут сеяными, наши потенциальные соперницы: Нидерланды, Аргентина, Китай, Австрия, Колумбия, Сербия, Южная Корея и Дания. Лидером рейтинга осталась сборная Канады, чешки поднялись на второе место, итальянки – на третье.