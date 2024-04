ФОТО. Страшная травма лодыжки французского теннисиста

Сегодня французский теннисист Артур Казо не смог доиграть первого раунда грунтового турнира в Барселоне против итальянца Маттео Арнальди. В первом сете при счете 5:5 Казо неудачно наступил на правую ногу и получил травму лодыжки.

Позже француз опубликовал фото своей лодыжки, которая очень сильно опухла. Насколько серьезную травму получил Казо – пока что не известно.

Arthur Cazaux’s ankle looks HUGE after injuring it today.



He rolled his ankle sliding during his match earlier today.



Hopefully he recovers quickly. ❤️‍🩹 https://t.co/GZgZIDnAeX pic.twitter.com/MUcuib89PK