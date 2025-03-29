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  4. Известно, когда Миколенко вернется на поле. Он травмировался против Бельгии
Англия
29 марта 2025, 22:50 |
84
0

Известно, когда Миколенко вернется на поле. Он травмировался против Бельгии

Виталий готовится сыграть против «Ливерпуля»

29 марта 2025, 22:50 |
84
0
Известно, когда Миколенко вернется на поле. Он травмировался против Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко близок к возвращению в строй. Миколенко травмировался в последнем матче сборной Украины против Бельгии (0:3).

По информации LiverpoolWorld, Виталий уже готов принять участие в следующем матче «ирисок». Миколенко вернется на поле в среду 2 апреля, когда «Эвертон» сыграет матч Английской премьер-лиги против «Ливерпуля».

В этом сезоне на клубном уровне Миколенко провел 29 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее партнеры Виталия Миколенко по «Эвертону», Джеймс Гарнер и Джарред Брантвуэйт, рассказали, что он отлично играет в шахматы.

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травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон
Дмитрий Олейник Источник: LiverpoolWorld
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