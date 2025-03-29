Известно, когда Миколенко вернется на поле. Он травмировался против Бельгии
Виталий готовится сыграть против «Ливерпуля»
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко близок к возвращению в строй. Миколенко травмировался в последнем матче сборной Украины против Бельгии (0:3).
По информации LiverpoolWorld, Виталий уже готов принять участие в следующем матче «ирисок». Миколенко вернется на поле в среду 2 апреля, когда «Эвертон» сыграет матч Английской премьер-лиги против «Ливерпуля».
В этом сезоне на клубном уровне Миколенко провел 29 матчей и отметился двумя результативными передачами.
Ранее партнеры Виталия Миколенко по «Эвертону», Джеймс Гарнер и Джарред Брантвуэйт, рассказали, что он отлично играет в шахматы.
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