Легендарный Роддик назвал желаемую цель для Надаля на супертурнир в Риме
Американец – о задаче испанца на предстоящий старт
Экс-первый номер мирового рейтинга Энди Роддик поделился мнением о подготовке Рафаэля Надаля к Ролан Гаррос.
«Во время Мастерса в Мадриде я забыл о травмах Рафы и просто смотрел, как он играет в теннис.
Он говорит, что выступит в Риме. Так и должно быть. Он выигрывал этот турнир 10 раз, и, если ему удастся провести два или три матча в Риме, я думаю, он действительно подготовится к Открытому чемпионату Франции если не идеально, то настолько хорошо, насколько это возможно», – заявил Роддик.
Напомним, в первом круге супертурнира в Риме Рафаэль Надаль сыграет с квалифаером, который определится позднее.
Ранее Роддик нашел негатив в нынешней форме Новака Джоковича.
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