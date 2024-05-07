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ATP
07 мая 2024, 12:29 | Обновлено 07 мая 2024, 12:37
77
0

Легендарный Роддик назвал желаемую цель для Надаля на супертурнир в Риме

Американец – о задаче испанца на предстоящий старт

07 мая 2024, 12:29 | Обновлено 07 мая 2024, 12:37
77
0
Легендарный Роддик назвал желаемую цель для Надаля на супертурнир в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Экс-первый номер мирового рейтинга Энди Роддик поделился мнением о подготовке Рафаэля Надаля к Ролан Гаррос.

«Во время Мастерса в Мадриде я забыл о травмах Рафы и просто смотрел, как он играет в теннис.

Он говорит, что выступит в Риме. Так и должно быть. Он выигрывал этот турнир 10 раз, и, если ему удастся провести два или три матча в Риме, я думаю, он действительно подготовится к Открытому чемпионату Франции если не идеально, то настолько хорошо, насколько это возможно», – заявил Роддик.

Напомним, в первом круге супертурнира в Риме Рафаэль Надаль сыграет с квалифаером, который определится позднее.

Ранее Роддик нашел негатив в нынешней форме Новака Джоковича.

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Рафаэль Надаль Энди Роддик ATP Рим
Юрій Остроумов Источник
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