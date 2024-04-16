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ATP
16 апреля 2024, 11:33 | Обновлено 16 апреля 2024, 11:40
198
0

Легендарный Роддик нашел негатив в нынешней форме Джоковича

Американец – о состоянии первого номера мирового рейтинга

16 апреля 2024, 11:33 | Обновлено 16 апреля 2024, 11:40
198
0
Легендарный Роддик нашел негатив в нынешней форме Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Американский бывший теннисист Энди Роддик, который в свое время возглавлял мировой рейтинг, дал оценку поражению Новака Джоковича (№1 АТР) в полуфинале Мастерса в Монте-Карло от норвежца Каспера Рууда (4:6, 6:1, 4:6).

«Физические кондиции вызывают беспокойство. Вы не увидите кого-то, кто рано устает, а потом набирается сил по ходу матча. Я не знаю, что это такое. В первом сете Новак выглядел утомленным, он был физически измотан. Но погода была нормальной, жары не было. Потом Новак вроде как нашел свой темп и вернулся, но в последнем сете тоже возникли проблемы. Сложилось впечатление, что он находился в поиске чего-то на протяжении недели. Это вызывает тревогу», – заявил Роддик.

Ранее Энди Роддик оценил решение Новака Джоковича сменить тренера.

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Энди Роддик Новак Джокович
Источник Tennis Channel
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