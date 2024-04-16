Легендарный Роддик нашел негатив в нынешней форме Джоковича

Американский бывший теннисист Энди Роддик, который в свое время возглавлял мировой рейтинг, дал оценку поражению Новака Джоковича (№1 АТР) в полуфинале Мастерса в Монте-Карло от норвежца Каспера Рууда (4:6, 6:1, 4:6).

«Физические кондиции вызывают беспокойство. Вы не увидите кого-то, кто рано устает, а потом набирается сил по ходу матча. Я не знаю, что это такое. В первом сете Новак выглядел утомленным, он был физически измотан. Но погода была нормальной, жары не было. Потом Новак вроде как нашел свой темп и вернулся, но в последнем сете тоже возникли проблемы. Сложилось впечатление, что он находился в поиске чего-то на протяжении недели. Это вызывает тревогу», – заявил Роддик.

Ранее Энди Роддик оценил решение Новака Джоковича сменить тренера.