Легендарный Роддик оценил решение Джоковича сменить тренера

Американский теннисист Энди Роддик, который в 2003 году взял титул на US Open, а также был самым молодым первым номером мирового рейтинга, высказался о решении первой ракетки мира серба Новака Джоковича завершить работу с тренером Гораном Иванишевичем.

«Я был удивлен. Такие изменения не вносятся в марте или апреле. Это должно было стать неожиданностью для них обоих. Должно быть, было что-то, что привело к таким изменениям в середине сезона. Джокович как бы сменил всю команду — сначала менеджмент, теперь Иванишевича. Будет любопытно посмотреть, что он собирается делать дальше», – признался Роддик.

Напомним, Иванишевич работал в команде Джокович на протяжении шести лет и помог сербу выиграть 12 титулов Grand Slam.