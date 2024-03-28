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ATP
28 марта 2024, 10:58 | Обновлено 28 марта 2024, 11:01
222
0

Легендарный Роддик оценил решение Джоковича сменить тренера

Американец – о разрыве сотрудничества лидера мирового тенниса с Гораном Иванишевичем

28 марта 2024, 10:58 | Обновлено 28 марта 2024, 11:01
222
0
Легендарный Роддик оценил решение Джоковича сменить тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Горан Иванищевич и Новак Джокович

Американский теннисист Энди Роддик, который в 2003 году взял титул на US Open, а также был самым молодым первым номером мирового рейтинга, высказался о решении первой ракетки мира серба Новака Джоковича завершить работу с тренером Гораном Иванишевичем.

«Я был удивлен. Такие изменения не вносятся в марте или апреле. Это должно было стать неожиданностью для них обоих. Должно быть, было что-то, что привело к таким изменениям в середине сезона. Джокович как бы сменил всю команду — сначала менеджмент, теперь Иванишевича. Будет любопытно посмотреть, что он собирается делать дальше», – признался Роддик.

Напомним, Иванишевич работал в команде Джокович на протяжении шести лет и помог сербу выиграть 12 титулов Grand Slam.

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Горан Иванишевич Новак Джокович Энди Роддик
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