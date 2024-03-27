Джокович попрощался в тренером, с которым выиграл 12 титулов Grand Slam

Первая ракетка мира Новак Джокович объявил об окончании сотрудничества с Гораном Иванишевичем. Они работали вместе шесть лет, за это время серб выиграл 12 титулов Grand Slam.

«Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Марьяном [Вайдой] искали что-то новое для нашего дуэта. На самом деле работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в рейтинге, рекорды и еще 12 побед на турнирах Grand Slam. А драматичные моменты я упомянул? Мои болельщики точно это знают.

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили взлеты и падения на корте, но наша дружба всегда была крепкой», – написал Джокович в инстаграме.

Отметим, что в 2024-м Джокович пока не выиграл ни одного турнира, в трех последних матчах у него 2 поражения.