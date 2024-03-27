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ATP
27 марта 2024, 14:14 | Обновлено 27 марта 2024, 14:15
660
0

Джокович попрощался в тренером, с которым выиграл 12 титулов Grand Slam

Новак завершил сотрудничество с Гораном Иванишевичем

27 марта 2024, 14:14 | Обновлено 27 марта 2024, 14:15
660
0
Джокович попрощался в тренером, с которым выиграл 12 титулов Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Горан Иванишевич

Первая ракетка мира Новак Джокович объявил об окончании сотрудничества с Гораном Иванишевичем. Они работали вместе шесть лет, за это время серб выиграл 12 титулов Grand Slam.

«Я хорошо помню тот момент, когда предложил Горану стать частью моей команды. Это было в 2018 году, мы с Марьяном [Вайдой] искали что-то новое для нашего дуэта. На самом деле работа с Гораном не только помогла нам улучшить подачу, но и принесла много радости, смеха, первое место в рейтинге, рекорды и еще 12 побед на турнирах Grand Slam. А драматичные моменты я упомянул? Мои болельщики точно это знают.

Несколько дней назад мы с Гораном решили прекратить сотрудничество. Мы пережили взлеты и падения на корте, но наша дружба всегда была крепкой», – написал Джокович в инстаграме.

Отметим, что в 2024-м Джокович пока не выиграл ни одного турнира, в трех последних матчах у него 2 поражения.

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Новак Джокович Горан Иванишевич
Источник Instagram
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