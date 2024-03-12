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ATP
12 марта 2024, 05:59 |
249
0

Конец эпохе BIG-3? Джокович проиграл лаки-лузеру на Мастерсе в Индиан-Уэллс

Лука Нарди в трех сетах переиграл лидера рейтинга АТР на тысячнике в США

12 марта 2024, 05:59 |
249
0
Конец эпохе BIG-3? Джокович проиграл лаки-лузеру на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Нарди и Новак Джокович

Лидер рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) неожиданно завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/16 финала первый номер мужского тенниса уступил Лука Нарди (Италия, ATP 123) за 2 часа и 22 минуты.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Лука Нарди (Италия) [LL] – 4:6, 6:3, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Лука Нарди – лаки-лузер, который проиграл в финале отбора к Мастерсу Давиду Гоффену (Бельгия, ATP 112). В 1-м раунде основы 20-летний итальянец прошел Чжана Чжичжэня.

Новак является единственным представителем BIG-3, который все еще держался в Туре среди молодых игроков. Роджер Федерер уже завершил карьеру, а Рафаэль Надаль мучается с травмами. Поражение Ноле от теннисиста за пределами топ-100 – начало конца для легендарной тройки...

Новак впервые с 2019 году выступил на кортах Индиан-Уэллса. До этого он выигрывал титул этого турнира в 2008, 2011, 2014, 2015 и 2016 годах. Стоит отметить, что после 2016 Ноле стабильно проваливался: поражение в 1/8 финала от Ника Кирьоса в 2017 году, вылет в первом круге от Таро Дэниэля в 2018 году и поражение в 1/8 финала от Филиппа Кольшрайбера в 2019 году.

В 1/8 финала Мастерса в США Лука Нарди сыграет против 17-го сеяного Томми Пола.

В предыдущем раунде Новак выиграл у Александера Вукича.

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Лука Нарди Новак Джокович ATP Индиан-Уэллс фотогалерея
Источник Sport.ua
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