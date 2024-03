Джокович за 2 часа выиграл у 69-й ракетки мира на крупном турнире в США

Лидер мирового рейтинга АТР Новак Джокович (Сербия) не без проблем стартовал на хардовом турнире АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В 1/32 финала Мастерса серб в трех сетах переиграл Александара Вукича (Австралия, ATP 69) за 2 часа и 12 минут.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Александар Вукич (Австралия) – 6:2, 5:7, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

Джокович в 3-м раунде сыграет против Люка Нарди (Италия, ATP 123).

Для Новака эта 400-я победа на Мастерсах.

