Paddy Power досрочно выплачивает выигрыши за победу «Ливерпуля» в АПЛ

Ирландский букмекер Paddy Power решил досрочно выплатить выигрыши за ставки на чемпионство «Ливерпуля» после поражения «Арсенала» от «Вест Хэма» (0:1). Игроки, которые поставили на победу команды Арне Слота, уже могут увидеть деньги на своих счетах – независимо от результатов остальной части сезона.

Выплаты касаются ставок на абсолютного победителя Премьер-лиги, сделанных до 22 февраля. Несмотря на досрочную выплату, игроки все равно могут сделать ставки на исход гонки за титул чемпиона Премьер-лиги.

На данный момент «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 11 очков за 11 туров до конца сезона.

Paddy Power известен своими рискованными решениями: ранее он ошибочно выплачивал выигрыши за победу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года в США и понижение «Фулхэма» в классе.

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