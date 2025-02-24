Пропустит несколько недель. Защитник Брайтона получил травму стопы

Основной правый защитник «Брайтона» Джоэл Велтман пропустит несколько важных матчей. Он точно не сыграет против «Борнмута» в АПЛ и в матче Кубка Англии против «Ньюкасла».

Джоэл Велтман получил повреждение стопы на тренировке. По словам главного тренера «Брайтона» Фабиана Хюрцелера серьезных последствий удалось избежать. Однако игроку понадобится несколько недель на восстановление.

«Мы сняли его с тренировки в нужный момент, иначе мы бы рисковали получить серьезную травму. На данный момент это несерьезная травма, которая не займет много времени, так что, надеюсь, он вернется через несколько недель», - сказал Хюрцелер.

Джоэл Велтман перешел в «Брайтон» из «Аякса» в 2020 году. В текущем сезоне игрок провел 22 матча во всех турнирах. Отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 33-летнего нидерландского футболиста в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» в матче против «Брайтона» повторил свое антидостижение 2021 года.