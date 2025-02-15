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  4. Челси в матче против Брайтона повторил свое антидостижение 2021 года
Англия
15 февраля 2025, 03:52 |
94
0

Челси в матче против Брайтона повторил свое антидостижение 2021 года

Гости ни разу не нанесли удар в створ ворот

15 февраля 2025, 03:52 |
94
0
Челси в матче против Брайтона повторил свое антидостижение 2021 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Имея средний показатель владения мячом в 70%, «Челси» впервые с сентября 2021 года не смог нанести удар в створ ворот в матче АПЛ.

15 февраля состоялась встреча 25-го тура чемпионата Англии между командами «Брайтон» и «Челси». Игра завершилась победой владельцев поля со счетом 3:0.

Последний раз подобный случай произошел в сентябре 2021 года, когда лондонцы имея владение на уровне 70% не нанесли ни одного удара в створ ворот в матче против «Манчестер Сити».

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице (9 побед, 10 ничьих, 6 поражений). «Челси» находится на четвертом месте (12 побед, 7 ничьих, 6 поражений).

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чемпионат Англии по футболу статистика Брайтон Английская Премьер-лига Челси Брайтон - Челси
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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