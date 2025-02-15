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Чемпионат Англии
Брайтон
14.02.2025 22:00 – FT 3 : 0
Челси
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Англия
15 февраля 2025, 01:59 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:22
95
1

Брайтон – Челси – 3:0. Митома и Минте творят магию. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура АПЛ

15 февраля 2025, 01:59 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:22
95
1
Брайтон – Челси – 3:0. Митома и Минте творят магию. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Амекс» в городе Брайтон-энд-Хоув.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча, а во втором тайме забили еще один гол

Каору Митома и Янкуба Минте (дубль) шокировали Челси (3:0), у которого в этой игре ничего не получалось.

АПЛ. 25-й тур, 14 февраля

Брайтон – Челси – 3:0

Голы: Каору Митома, 27, Янкуба Минте, 38, 63

Видеообзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
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чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Брайтон - Челси Каору Митома Янкуба Минте
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Viktor Shvachko
Тотальний пресінг Брайтона: Челсі було незручно!
Вишукану тактику з поля - у футбольні підручники!!!
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