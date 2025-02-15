Брайтон – Челси – 3:0. Митома и Минте творят магию. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 25-го тура АПЛ
Вечером 14 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси».
Команды играют на стадионе «Амекс» в городе Брайтон-энд-Хоув.
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Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча, а во втором тайме забили еще один гол
Каору Митома и Янкуба Минте (дубль) шокировали Челси (3:0), у которого в этой игре ничего не получалось.
АПЛ. 25-й тур, 14 февраля
Брайтон – Челси – 3:0
Голы: Каору Митома, 27, Янкуба Минте, 38, 63
Видеообзор матча
События матча
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