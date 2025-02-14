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Чемпионат Англии
Брайтон
14.02.2025 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 февраля 2025, 07:53 |
60
0

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии.

14 февраля 2025, 07:53 |
60
0
Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 14 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брайтон – Челси
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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