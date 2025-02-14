Англия14 февраля 2025, 07:53 |
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Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 февраля в 22:00 матч чемпионата Англии.
14 февраля 2025, 07:53 |
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В пятницу, 14 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брайтон – ЧелсиСмотреть трансляцию
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