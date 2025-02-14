В пятницу, 14 февраля, состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Брайтон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брайтон – Челси Смотреть трансляцию

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ