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15 февраля 2025, 02:19 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:30
45
0

МАРЕСКА: «Челси в сложной ситуации. Легко пропускаем и тяжело забиваем»

Наставник синих прокомментировал болезненное поражение от Брайтона

15 февраля 2025, 02:19 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:30
45
0
МАРЕСКА: «Челси в сложной ситуации. Легко пропускаем и тяжело забиваем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Наставник «Челси» Энцо Мареска прокомментировал болезненное поражение от Брайтона (0:3) в матче 25-го тура АПЛ:

«Эта игра вызывает только разочарование. Мы чувствуем вину перед фанатами, приехавшими поддержать нас. Мы контролировали мяч, но я говорил до матча – без классического нападающего нужно находить альтернативы. И это не только о моментах, а об общей игре. Мы в сложной ситуации, легко пропускаем и тяжело забиваем. Фанаты заслуживают большего, и нам нужно быть сплоченными, чтобы исправить ситуацию.

Пожалуй, это самое плохое выступление команды с момента моего прихода, особенно учитывая наше текущее положение. Мы идем четвертыми в АПЛ и победа позволила бы сократить отставание от третьего места до одного очка, а также увеличить отрыв от преследователей. Но игра была не такой, какую хочется показывать, поэтому мы очень расстроены и сожалеем перед пришедшими поддержать нас фанатами.

Первые 30 минут мы контролировали игру, но после гола Каора Митомы ситуация изменилась – мы начали легко давать сопернику шансы, а сами создавать моменты не смогли. Это произошло, в частности, из-за травм, особенно в атаке. У нас выбыли ключевые исполнители, но мы должны найти решение.

Нам сложно без классического нападающего, поэтому постоянно приходится искать альтернативы. В последней трети поля у нас были проблемы с тем, что еще неделю-две назад выполняли достаточно хорошо. Это самый плохой момент со времени моего прихода, но мы все еще в борьбе и должны завершить сезон как можно лучше».

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
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Николай Степанов Источник: BBC
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