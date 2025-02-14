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Чемпионат Англии
Брайтон
14.02.2025 22:00 – FT 3 : 0
Челси
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Англия
14 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 15 февраля 2025, 00:26
281
5

Бесжальные чайки. Челси потерпел фиаско в выездном матче АПЛ с Брайтоном

Хозяева поля забили в ворота синих три безответных мяча

14 февраля 2025, 23:59 | Обновлено 15 февраля 2025, 00:26
281
5
Бесжальные чайки. Челси потерпел фиаско в выездном матче АПЛ с Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Амекс» в городе Брайтон-энд-Хоув.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча, а во втором тайме забили еще один гол

Каору Митома и Янкуба Минте (дубль) шокировали Челси (3:0), у которого в этой игре ничего не получалось.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (57 очок), Арсенал (50), Ноттингем Форест (47), Челси (43), Ман Сити, Ньюкасл (по 41), Борнмут (40), Брайтон, Астон Вилла (37).

АПЛ. 25-й тур, 14 февраля

Брайтон – Челси – 3:0

Голы: Каору Митома, 27, Янкуба Минте, 38, 63

Брайтон: Вербрюгген, Лэмпти, Минте (Аденгра, 89), Уэбстер, ван Хекке, Велтман, Митома, Хиншелвуд (Гомес, 74), Балеба (Айяри, 84), Рюттер (Жоао Педро, 73), Уэлбек (О'Райли, 84).

Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Гюсто (Джеймс, 65), Фернандес, Кайседо (Дьюзбери-Холл, 65), Нету (Джордж, 65), Палмер, Мадуэке (Санчо, 21), Нкунку.

Предупреждения: Минте, 81 – Кайседо, 42, Фернандес, 64.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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Pixelman
Завтра Борнмут якщо перемагає, то обходить Челсі за різницею м'ячей. А за умови нічиї МанСіті і Ньюкасла, команда Забарного увірветься в зону ЛЧ. Так що тримаємо кулачки 
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+3
Harun Bakircioğlu
Два раза подряд Брайтону проиграть, команде, из которой Челси любит таскать игроков, было сильно. Челси смог.
Кукурелья, Кайседо - бывшие игроки Брайтона, Колуилл в аренде был.
Палмер, что-то подсдал, перестал тащить на себе Челси, а Мареска соревнуется с Гвардиолой чья пара цз более клоунская, не зря когда-то вместе работали.
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0
pol-55
Були б гравці Брайтона *помастеровитей*ще кілька нагод не втратили б.
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0
Remark
Був би Мішаня, то 5:0 би було. Чувак реально робив різницю!
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0
Tower Bridge
Без Мудрика совсем дрова.
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0
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