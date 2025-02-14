Бесжальные чайки. Челси потерпел фиаско в выездном матче АПЛ с Брайтоном

Вечером 14 февраля состоялся матч 25-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Амекс» в городе Брайтон-энд-Хоув.

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Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча, а во втором тайме забили еще один гол

Каору Митома и Янкуба Минте (дубль) шокировали Челси (3:0), у которого в этой игре ничего не получалось.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (57 очок), Арсенал (50), Ноттингем Форест (47), Челси (43), Ман Сити, Ньюкасл (по 41), Борнмут (40), Брайтон, Астон Вилла (37).

АПЛ. 25-й тур, 14 февраля

Брайтон – Челси – 3:0

Голы: Каору Митома, 27, Янкуба Минте, 38, 63

Брайтон: Вербрюгген, Лэмпти, Минте (Аденгра, 89), Уэбстер, ван Хекке, Велтман, Митома, Хиншелвуд (Гомес, 74), Балеба (Айяри, 84), Рюттер (Жоао Педро, 73), Уэлбек (О'Райли, 84).

Челси: Йоргенсен, Кукурелья, Колуилл, Чалоба, Гюсто (Джеймс, 65), Фернандес, Кайседо (Дьюзбери-Холл, 65), Нету (Джордж, 65), Палмер, Мадуэке (Санчо, 21), Нкунку.

Предупреждения: Минте, 81 – Кайседо, 42, Фернандес, 64.

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