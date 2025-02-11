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Чемпионат Англии
Брайтон
14.02.2025 22:00 - : -
Челси
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Англия
11 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:17
83
0

Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 14 февраля в 22:00 по Киеву

11 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:17
83
0
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон – Челси

В пятницу, 14 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии «Брайтон» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув.

Брайтон

После победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1), «Брайтон» уступил «Эвертону» (0:1). А затем последовал неожиданно крупный разгром от «Ноттингем Форест» (0:7). В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» занимает десятое место, набрав 34 очка в 24 матчах. У «Брайтона» 10 ничьих – больше чем у других команд АПЛ. «Брайтон» лучше играет в гостях. На выезде команда набрала 19 очков, а в домашних поединках – 15.

Челси

Команда Марески находится на четвертом месте турнирной таблицы АПЛ. Впереди идут «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ноттингем Форест». В двух баллах от «Челси» находятся «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Так что борьба за место в Лиге чемпионов обещает быть захватывающей. В предыдущем туре АПЛ «Челси» обыграл «Вест Хэм» (2:1), а до этого «синие» проиграли «Манчестер Юнайтед» (1:3).

Личные встречи

Команды встречались в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра проходила 8 февраля и закончилась победой «Брайтона» со счетом 2:1. А вот до этой встречи четыре раза подряд побеждал «Челси».

«Брайтон» – «Челси»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах «Брайтон» забивает в среднем 1,27 гола за игру. «Челси» в гостях забивает 2,08 гола в среднем за матч. Челси в АПЛ не побеждает в гостях в четырех поединках подряд.

Возможные составы

  • «Брайтон»: Вербрюгген, Вельтман, Данк, Ван Хеке, Лампти, Балеба, Хиншелвуд, Минте, Жоау Педро, Митома, Уэлбек.
  • «Челси»: Санчес, Колвилл, Чалоба, Кукуреллья, Джеймс, Фернандес, Кайседо, Санчо, Палмер, Мадуэке, Джексон.

Прогноз

Несколько дней назад в матче этих команд было забито три мяча. Возможен вариант с тотал меньше 3,5 (коэффициент 1,62).

Прогноз Sport.ua
Брайтон
14 февраля 2025 -
22:00
Челси
Тотал меньше 3,5 1,62 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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