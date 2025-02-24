Новый партнер для Месси? Легенда Ла Лиги может перейти в Интер Майами

Американский клуб «Интер Майами», за который выступает легендарный Лионель Месси, нацелился на ветерана Ла Лиги, а также капитана «Вильярреала», Даниэля Парехо.

Представитель MLS активно ведет переговоры касательно трансфера опытного полузащитника, поскольку руководители «Интер Майами» видят в Парехо качественное усиление центра поля.

Сам же игрок заинтересован в переходе, поскольку есть возможность испытать себя за пределами Испании, но при этом бороться за главные национальные трофеи. Также важно отметить, что в «Интере» находятся бывшие футболисты «Барселоны», знакомые с Даниэлем.

Парехо является воспитанником мадридского «Реала», который имеет в своем активе пять матчей за основную команду «сливочных». В общей сложности, почти всю карьеру футболист провел в чемпионате Испании, если не учитывать полугодовую аренду в английский КПР.

Стабильную практику полузащитник получил в «Хетафе», где он отыграл два сезона. А вот дальше спортсмена ждала «Валенсия», в которой он, фактически, стал легендой клуба. Даниэль выступал за команду в течение девяти лет, выиграв за это время только один Кубок Испании.