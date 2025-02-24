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Major League Soccer
24 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 16:56
1002
0

Новый партнер для Месси? Легенда Ла Лиги может перейти в Интер Майами

Даниэль Парехо заинтересовал американский клуб

24 февраля 2025, 15:59 | Обновлено 24 февраля 2025, 16:56
1002
0
Новый партнер для Месси? Легенда Ла Лиги может перейти в Интер Майами
IMAGO. Даниэль Парехо

Американский клуб «Интер Майами», за который выступает легендарный Лионель Месси, нацелился на ветерана Ла Лиги, а также капитана «Вильярреала», Даниэля Парехо.

Представитель MLS активно ведет переговоры касательно трансфера опытного полузащитника, поскольку руководители «Интер Майами» видят в Парехо качественное усиление центра поля.

Сам же игрок заинтересован в переходе, поскольку есть возможность испытать себя за пределами Испании, но при этом бороться за главные национальные трофеи. Также важно отметить, что в «Интере» находятся бывшие футболисты «Барселоны», знакомые с Даниэлем.

Парехо является воспитанником мадридского «Реала», который имеет в своем активе пять матчей за основную команду «сливочных». В общей сложности, почти всю карьеру футболист провел в чемпионате Испании, если не учитывать полугодовую аренду в английский КПР.

Стабильную практику полузащитник получил в «Хетафе», где он отыграл два сезона. А вот дальше спортсмена ждала «Валенсия», в которой он, фактически, стал легендой клуба. Даниэль выступал за команду в течение девяти лет, выиграв за это время только один Кубок Испании.

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Интер Майами Даниэль Парехо чемпионат Испании по футболу трансферы Вильярреал трансферы Ла Лиги Ла Лига Major League Soccer (MLS)
Андрей Витренко Источник: Fichajes.net
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