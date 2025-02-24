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  4. Уйти или остаться? Модрич принял решение о будущем в Реале
Испания
24 февраля 2025, 16:38 |
726
1

Уйти или остаться? Модрич принял решение о будущем в Реале

Хорватский полузащитник хочет продлить контракт еще на год, а затем уйти на пенсию

24 февраля 2025, 16:38 |
726
1
Уйти или остаться? Модрич принял решение о будущем в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в королевском клубе, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 39-летний футболист планирует продлить контракт со «сливочными» еще на 1 сезон и летом 2026 года завершить карьеру, как раз после чемпионата мира в США.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес выступает против продления контракта с Лукой Модричем.

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Лука Модрич Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта завершение карьеры
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 1
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Mark4854590
Модрич хоч вже далеко не молодий, але дуже корисний для Реала. А ще один рік на високому рівні цей футболіст точно зможе відіграти
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