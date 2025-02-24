Уйти или остаться? Модрич принял решение о будущем в Реале
Хорватский полузащитник хочет продлить контракт еще на год, а затем уйти на пенсию
Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в королевском клубе, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 39-летний футболист планирует продлить контракт со «сливочными» еще на 1 сезон и летом 2026 года завершить карьеру, как раз после чемпионата мира в США.
В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Флорентино Перес выступает против продления контракта с Лукой Модричем.
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