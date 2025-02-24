Уйти или остаться? Модрич принял решение о будущем в Реале

Легендарный хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич хочет остаться в королевском клубе, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 39-летний футболист планирует продлить контракт со «сливочными» еще на 1 сезон и летом 2026 года завершить карьеру, как раз после чемпионата мира в США.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес выступает против продления контракта с Лукой Модричем.