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  4. Жирона и друзья. Как сейчас обстоят дела у команд-сенсаций минувшего сезона
Германия
24 февраля 2025, 14:50 |
696
1

Жирона и друзья. Как сейчас обстоят дела у команд-сенсаций минувшего сезона

Sport.ua – о героях прошлого года, которые в нынешнем году далеко не всегда герои

24 февраля 2025, 14:50 |
696
1
Жирона и друзья. Как сейчас обстоят дела у команд-сенсаций минувшего сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

В минувшем сезоне практически в каждом чемпионате из большой пятерки были команды-сенсации, прыгнувшие значительно выше своей головы.

Что с ними стало сейчас? Удержались ли на плаву? Вспоминаем и сравниваем.

Англия

Астон Вилла

В минувшем сезоне: 4-е место
Текущая позиция в нынешнем сезоне: 8-е место

Getty Images/Global Images Ukraine

Называть «вилланов» настоящей командой-сенсацией вряд ли уместно. Особенно, если проследить прогресс команды из Бирмингема в последние сезоны. После того, как команду возглавил Унаи Эмери, его подопечные на виду в АПЛ. Тем не менее, именно в минувшем сезоне «Астон Вилла» сумела добиться очень серьезного прогресса – заняла четвертое место в чемпионате и получила путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

Однако, получив право представлять Англию в сильнейшем континентальном турнире, «вилланы» не сумели равномерно распределить нагрузку по всем фронтам. И посыпались. На данный момент команда Эмери – «лишь» крепкий середняк АПЛ. У «Виллы» негативная разница забитых и пропущенных мячей. В минувшем сезоне бирмингемцы потерпели десять поражений во всем турнире, а сейчас в их пассиве уже семь поражений после 27 туров. Правда, в основном раунде ЛЧ подопечные Эмери выступили хорошо: заняли высокое восьмое место.

Франция

Брест

В минувшем сезоне: 3-е место
Текущая позиция в нынешнем сезоне: 9-е место

Getty Images/Global Images Ukraine

Поначалу на геройства «Бреста» в минувшем сезоне чемпионата Франции мало кто обращал внимания. Оно и неудивительно, ведь даже по меркам не самой богатой Лиги 1 «Брест» небезосновательно считался одной из беднейших команд. Тем не менее, «пиратам» удалось удержаться на плаву до конца минувшего сезона, выдав с ноября по март серию из 13 поединков без поражений.

В сезоне нынешнем не так все хорошо. В летнее межсезонье команда лишилась сразу троих лидеров. И, получив в качестве вознаграждения участие в основном раунде чемпионской Лиги, ожидаемо не выдержала темпа и поплыла. На данный момент «Брест» является середняком, имея в своем пассиве десять поражений в 23 матчах Лиги 1. В ЛЧ команда заняла 18 место и пробилась в плей-офф, однако там дважды была разгромлена «ПСЖ» (3:0 и 7:0).

Италия

Болонья

В минувшем сезоне: 5-е место
Текущая позиция в нынешнем сезоне: 8-е место

Getty Images/Global Images Ukraine

Наверное, главное откровение минувшего сезона серии А. «Болонье» удалось очень ровно пройти прошедший чемпионат Италии. Минувшей зимой команда Мотты вообще смотрелась настоящим монстром: восемь побед в десяти матчах. Правда, на финише сезона коллектив растерял и былое преимущество, и виды на третье место. Однако, благодаря «лишней» путевке для Италии в основной раунд ЛЧ, команда могла себе позволить финишировать на пятом месте.

Минувшим летом от той блестящей «Болоньи» остались лишь воспоминания. Лидеры были распроданы. Покинул команду и ее «архитектор» – Тьяго Мотта. Поэтому не удивительно, что в нынешнем чемпионате коллектив уже не демонстрирует столь высоких результатов. И если в серии А все еще держится, то в ЛЧ полный провал: итоговое 28 место.

Испания

Жирона

В минувшем сезоне: 3-е место
Текущая позиция в нынешнем сезоне: 12-е место

Getty Images/Global Images Ukraine

Наиболее украинская команда Примеры в минувшем сезоне стала главной сенсацией испанского чемпионата. С первых же туров Довбик и компания взяли очень крутой темп. Каталонцы долго дышали в затылок «Реалу», оттеснив главную команду Каталонии – «Барселону». И да, в том историческом сезоне «Жирона» дважды переиграла «блауграну». После 23 туров минувшего первенства в пассиве «красно-белых» было лишь одно поражение. Правда, дальше команду начало заносить на поворотах, но ниже третьего места она не опустилась. А ее главный бомбардир – наш Артем Довбик – стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В летнее межсезонье «Жирона» осталась у разбитого корыта. Практически все ее лидеры, за исключением, разве что, нашего Виктора Цыганкова, пошли на повышение. И запаса прочности у команды не хватило.

В нынешнем сезоне «Жирона» уже не является возмутителем спокойствия. Если в начале минувшего февраля в пассиве команды в Ла Лиге было лишь одно поражение, то в нынешнем феврале поражений уже 12-ть. Провалом закончилась и попытка штурма Лиги чемпионов: аж 33 место в основном этапе.

Германия

Байер

В минувшем сезоне: 1-е место
Текущая позиция в нынешнем сезоне: 2-е место

Getty Images/Global Images Ukraine

Единственная команда-сенсация минувшего сезона, которая держит марку и в сезоне нынешнем. Безусловно, называть «Байер» безродным или ноунеймом – это верх невежества. Это вам не «Брест» какой-нибудь. Тем не менее, до минувшего сезона «фармацевты» ни разу не становились чемпионами Германии. А в минувшем сезоне наконец-то стали. Причем стали с рекордным показателем, который можно лишь повторить: команда Хаби Алонсо ни разу не проиграла. А к чемпионской короне добавила и победу в национальном Кубке. Единственное поражение в том блестящем минувшем сезоне «Леверкузен» потерпел в финале Лиги Европы, влетев без шансов «Аталанте» – 0:3.

В нынешнем сезоне «Байер» уже успел проиграть. Но лишь единожды за 23 тура чемпионата страны. Правда, повторить прошлогодний подвиг «фармацевтам» вряд ли удастся – они на целых восемь очков отстают от «Баварии». Однако свое второе место вряд ли кому-то отдадут. Отлично команда выступила и в основном раунде ЛЧ: шестое место и выход в 1/8 финала.

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статьи эксклюзив Астон Вилла Брест (Франция) Болонья Жирона Байер
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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googlle
що в цьому переліку робить Баєр?!
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