Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ЛУНЕВ: «Чувствуем вину перед нашими болельщиками»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 15:56 |
222
0

Максим ЛУНЕВ: «Чувствуем вину перед нашими болельщиками»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Вереса»

24 февраля 2025, 15:56 |
222
0
Максим ЛУНЕВ: «Чувствуем вину перед нашими болельщиками»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

В матче 18-го тура УПЛ встретились «Кривбасс» и «Верес». Победу со счетом 3:0 одержал клуб из Ровно. Футболист «Кривбасса» Максим Лунев поделился впечатлениями от матча.

– Максим, как оценишь матч?

– Чувствуем вину перед нашими болельщиками. Обязательно проведем работу над ошибками, проанализируем случившееся и сделаем выводы, чтобы такого больше не повторялось.

– «Кривбасс» создал больше опасных моментов, но уступил. Постоянно чего-то не хватало. Что именно, как считаешь?

– Это футбол. Не хватило реализации. Постараемся в следующих матчах забивать максимум своих моментов и доводить атаки до логического завершения.

– Несколько слов для болельщиков.

– Будем стараться исправляться и побеждать в ближайших матчах. Будем делать все для этого.

По теме:
Заключительный матч тура. Стали известны составы Шахтера и Левого Берега
Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Результат не отражает то, что было на поле»
Роман ВАНТУХ: «На Будковском был очевиден пенальти»
Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Кривбасс - Верес чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Максим Лунев
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Футбол | 23 февраля 2025, 20:54 3
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити

Один из клубов Саудовской Аравии пытается переманить к себе Пепа Гвардиолу

Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Бокс | 24 февраля 2025, 07:47 0
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде

Криштиану обнародовал фото с Александром в Инстаграме

Шахтер – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.02.2025, 11:02
Шахтер – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Бокс | 24.02.2025, 10:07
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Посодействовали победе. Оценки украинцев в матче Трабзонспор – Газиантеп
Футбол | 24.02.2025, 16:53
Посодействовали победе. Оценки украинцев в матче Трабзонспор – Газиантеп
Посодействовали победе. Оценки украинцев в матче Трабзонспор – Газиантеп
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 2
Футбол
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 4
Бокс
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
23.02.2025, 22:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем