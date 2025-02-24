Максим ЛУНЕВ: «Чувствуем вину перед нашими болельщиками»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Вереса»
В матче 18-го тура УПЛ встретились «Кривбасс» и «Верес». Победу со счетом 3:0 одержал клуб из Ровно. Футболист «Кривбасса» Максим Лунев поделился впечатлениями от матча.
– Максим, как оценишь матч?
– Чувствуем вину перед нашими болельщиками. Обязательно проведем работу над ошибками, проанализируем случившееся и сделаем выводы, чтобы такого больше не повторялось.
– «Кривбасс» создал больше опасных моментов, но уступил. Постоянно чего-то не хватало. Что именно, как считаешь?
– Это футбол. Не хватило реализации. Постараемся в следующих матчах забивать максимум своих моментов и доводить атаки до логического завершения.
– Несколько слов для болельщиков.
– Будем стараться исправляться и побеждать в ближайших матчах. Будем делать все для этого.
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