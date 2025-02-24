Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У звезды сборной Украины есть шанс избежать бана в АПЛ. Это рассказал коуч
Англия
24 февраля 2025, 16:01 |
2351
3

У звезды сборной Украины есть шанс избежать бана в АПЛ. Это рассказал коуч

«Борнмут» подаст апелляцию относительно дисквалификации Ильи Забарного

24 февраля 2025, 16:01 |
2351
3
У звезды сборной Украины есть шанс избежать бана в АПЛ. Это рассказал коуч
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола сообщил, что клуб подаст апелляцию относительно красной карточки украинского центрального защитника Ильи Забарного, которую тот получил в поединке 26-го тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (0:1).

По правилам чемпионата Англии, прямое удаление игрока сопровождается дисквалификацией на 3 матча. Однако если по результатам апелляции лига после рассмотрения апелляции отменит красную карточку футболиста, то ему удастся избежать бана.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 28 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинца в 38 миллионов евро.

По теме:
Пропустит несколько недель. Защитник Брайтона получил травму стопы
ЛНЗ хочет подписать игрока из английского чемпионата. Он не украинец
Челси – Саутгемптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Илья Забарный удаление (красная карточка) дисквалификация Андони Ираола Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Бокс | 24 февраля 2025, 10:07 1
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой

Александр поздравил Шакура Стивенсона

Новый партнер для Месси? Легенда Ла Лиги может перейти в Интер Майами
Футбол | 24 февраля 2025, 15:59 0
Новый партнер для Месси? Легенда Ла Лиги может перейти в Интер Майами
Новый партнер для Месси? Легенда Ла Лиги может перейти в Интер Майами

Даниэль Парехо заинтересовал американский клуб

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Футбол | 23.02.2025, 23:43
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Футбол | 23.02.2025, 20:31
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Португалия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Баскетбол | 24.02.2025, 11:43
Португалия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Португалия – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
Варто зазначити, що, якщо комісія вирішить, що момент був більш ніж однозначним, тобто апеляція це чисто порожня трата часу, то замість того, щоб зберегти або скасувати 3-матчевий бан, вони збільшать його до 4-матчевого...
Ответить
0
Фанькин кот
Вот же ж супер-пупер-игрочила, ни одного результативного действия за сезон. Даже какую-нибудь жалкую голевую, случайную, и то не сдюжал
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 4
Бокс
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
Ибрагимович ответил, кто был лучшим защитником, которого он видел
22.02.2025, 20:11 2
Футбол
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
23.02.2025, 02:10 4
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Полесья и фиаско Кривбасса
23.02.2025, 06:23 4
Футбол
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
22.02.2025, 17:49 81
Футбол
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
Роналду обратился к Усику после большого шоу бокса в Эр-Рияде
24.02.2025, 07:47
Бокс
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем