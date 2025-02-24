У звезды сборной Украины есть шанс избежать бана в АПЛ. Это рассказал коуч
«Борнмут» подаст апелляцию относительно дисквалификации Ильи Забарного
Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола сообщил, что клуб подаст апелляцию относительно красной карточки украинского центрального защитника Ильи Забарного, которую тот получил в поединке 26-го тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (0:1).
По правилам чемпионата Англии, прямое удаление игрока сопровождается дисквалификацией на 3 матча. Однако если по результатам апелляции лига после рассмотрения апелляции отменит красную карточку футболиста, то ему удастся избежать бана.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 28 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинца в 38 миллионов евро.
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