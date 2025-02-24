У звезды сборной Украины есть шанс избежать бана в АПЛ. Это рассказал коуч

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираола сообщил, что клуб подаст апелляцию относительно красной карточки украинского центрального защитника Ильи Забарного, которую тот получил в поединке 26-го тура Английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (0:1).

По правилам чемпионата Англии, прямое удаление игрока сопровождается дисквалификацией на 3 матча. Однако если по результатам апелляции лига после рассмотрения апелляции отменит красную карточку футболиста, то ему удастся избежать бана.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 28 матчей на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего украинца в 38 миллионов евро.