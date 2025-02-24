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Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 10:43 |
791
0

Суркис лаконично отреагировал на трансферы Элиаса и Арройо в Шахтер

Президент «Динамо» заявил, что у них другой вектор

24 февраля 2025, 10:43 |
791
0
Суркис лаконично отреагировал на трансферы Элиаса и Арройо в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на трансферы донецкого «Шахтера» в зимнее трансферное окно. Функционер заявил, что в расположении «бело-синих» не прижился бразильский вектор.

«Я не завидую – это их дело, они могут это делать. Подписывают и подписывают в бразильский вектор не приживается. Был Витиньо – очень хороший футболист, вчера забил два мяча, я смотрел игру.

Никак не удалось его убедить, чтобы он вернулся в Украину. Я приводил примеры бразильцев донецкого «Шахтера», но я не иметь и не отец. Он вернется, у нас еще 2.5 года контракта, – сказал Суркис.

Ранее президент «Динамо» объяснил, почему не отпустил Владимира Бражко в АПЛ.

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Игорь Суркис Кауан Элиас Диего Арройо Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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