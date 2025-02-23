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Англия
23 февраля 2025, 22:25 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:28
738
2

Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха

Помимо клубов из Саудовской Аравии, Мохамедом Салахом интересуется «Бавария»

23 февраля 2025, 22:25 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:28
738
2
Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий гранд интересуется 32-летним футболистом, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года. Не остыл и интерес клубов чемпионата Саудовской Аравии к футболисту: они готовы предложить ему контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 38 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 21 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч с «Манчестер Сити».

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Мохамед Салах Ливерпуль Бавария чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Mark4854590
Навіщо Баварії Салах при живому Кейні? Чи просто агенти ціну набивають для продовження контракту з Ліверпулем?
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