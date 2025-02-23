Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха
Помимо клубов из Саудовской Аравии, Мохамедом Салахом интересуется «Бавария»
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.
По информации источника, немецкий гранд интересуется 32-летним футболистом, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года. Не остыл и интерес клубов чемпионата Саудовской Аравии к футболисту: они готовы предложить ему контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Мохамед Салах провел 38 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 21 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч с «Манчестер Сити».
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