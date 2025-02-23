Зарплата в 100 миллионов евро. Европейский гранд нацелился на Салаха

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий гранд интересуется 32-летним футболистом, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года. Не остыл и интерес клубов чемпионата Саудовской Аравии к футболисту: они готовы предложить ему контракт с зарплатой в 100 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Мохамед Салах провел 38 матчей на клубном уровне, забил 30 голов и отдал 21 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч с «Манчестер Сити».