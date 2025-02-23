Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это сюрприз». Слот прокомментировал матч с Манчестер Сити
Англия
23 февраля 2025, 22:09 |
623
0

«Это сюрприз». Слот прокомментировал матч с Манчестер Сити

Нидерландский коуч дал несколько комментариев после матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 22:09 |
623
0
«Это сюрприз». Слот прокомментировал матч с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский коуч «Ливерпуля» Арне Слот дал несколько комментариев после матч с «Манчестер Сити», в котором его команда победила со счетом 2:0.

Все удивляются, что «Сити» не на первом месте, ведь они были там столько лет».

«У них отличный менеджер (прим. – Пеп Гвардиола), который показал, что может быть на высоте каждый сезон. Так что я не думаю, что кто-то ожидал, что они будут отставать от нас на столько очков. Я вижу, что они снова поднимаются».

«Я думаю, что в прошлые выходные они были очень хороши против «Ньюкасла». Они уже привлекли трех или четырех новых игроков, так что, думаю, все знают, что, возможно, это единственный сезон, когда они не на высоте».

«Все знают, что это единичный сезон, что они не на высоте, и все, по крайней мере я, ожидают, что в следующем сезоне они снова будут на высоте, потому что вы уже видите, как они поднимаются. Так что это сюрприз, но я думаю, что они уже намного лучше. У них были один или два сложных месяца.

«Они хорошо начали сезон, и я думаю, что сейчас они снова на подъеме. Но они потеряли слишком много очков в сложный период сезона, когда у них было много травм. И потом, эта лига безжалостна. Если ты не в своей тарелке, то каждая игра дается тяжело».

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола прокомментировал матч с «Ливерпулем».

По теме:
Салах – единственный, кто отметился 40+ голевыми действиями в двух сезонах
ШОВКОВСКИЙ: «Во время сборов в команде был вирус. Принимали антибиотики»
Арнольд стал первым игроком АПЛ с 2015/16, которого обыграли более 10 раз
Ливерпуль пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арне Слот
Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Футбол | 23 февраля 2025, 06:47 4
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после поражений Арсенала и Челси

Ливерпуль опережает канониров на 8 очков перед игрой с Ман Сити

Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Бокс | 23 февраля 2025, 00:32 39
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде

Состоялся один из главных поединков большого шоу в Эр-Рияде

Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты
Футбол | 23.02.2025, 19:54
Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты
Шаг к чемпионству. Динамо с голами Михайленко и Ваната переиграло Карпаты
Сергей ШИЩЕНКО: «Трудный матч. На эмоциях сейчас ничего не хочу говорить»
Футбол | 23.02.2025, 21:31
Сергей ШИЩЕНКО: «Трудный матч. На эмоциях сейчас ничего не хочу говорить»
Сергей ШИЩЕНКО: «Трудный матч. На эмоциях сейчас ничего не хочу говорить»
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Футбол | 23.02.2025, 08:41
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
21.02.2025, 20:42 16
Футбол
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему будет трудно с ним драться все 12 раундов»
22.02.2025, 22:18
Бокс
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
23.02.2025, 00:50 12
Бокс
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
22.02.2025, 07:50 10
Футбол
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
Большое шоу бокса в Эр-Рияде. The Last Crescendo: все результаты поединков
23.02.2025, 02:10 4
Бокс
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
22.02.2025, 21:05 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем