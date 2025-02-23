«Это сюрприз». Слот прокомментировал матч с Манчестер Сити

Нидерландский коуч «Ливерпуля» Арне Слот дал несколько комментариев после матч с «Манчестер Сити», в котором его команда победила со счетом 2:0.

Все удивляются, что «Сити» не на первом месте, ведь они были там столько лет».

«У них отличный менеджер (прим. – Пеп Гвардиола), который показал, что может быть на высоте каждый сезон. Так что я не думаю, что кто-то ожидал, что они будут отставать от нас на столько очков. Я вижу, что они снова поднимаются».

«Я думаю, что в прошлые выходные они были очень хороши против «Ньюкасла». Они уже привлекли трех или четырех новых игроков, так что, думаю, все знают, что, возможно, это единственный сезон, когда они не на высоте».

«Все знают, что это единичный сезон, что они не на высоте, и все, по крайней мере я, ожидают, что в следующем сезоне они снова будут на высоте, потому что вы уже видите, как они поднимаются. Так что это сюрприз, но я думаю, что они уже намного лучше. У них были один или два сложных месяца.

«Они хорошо начали сезон, и я думаю, что сейчас они снова на подъеме. Но они потеряли слишком много очков в сложный период сезона, когда у них было много травм. И потом, эта лига безжалостна. Если ты не в своей тарелке, то каждая игра дается тяжело».

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола прокомментировал матч с «Ливерпулем».