«Люди мне не верят». Гвардиола прокомментировал матч с Ливерпулем

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его команду уступила «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«Мы играли очень хорошо. Мы могли бы быть более продуктивными в ударах, может быть, нам нужно больше попадать в створ. Но мы играли с фантастической командой и показали действительно хорошую игру. Первый тайм был 50 на 50, и разница была в счете. Во втором тайме они защищались так глубоко. Мы делали то, что пытались делать на протяжении многих лет – старались завести соперника в свою штрафную и попытаться обыграть его там».

«Тактика заключалась в том, что мы выходили в финальную треть сколько раз. Сколько раз это происходило? И после этого мы пропускали. Это нелегко, когда в штрафной 10 игроков. С кроссами это почти невозможно сделать при габаритах центральных защитников, но в данный момент мы не смогли найти следующий шаг, когда опустились и попытались зайти за линию».

«У нас хорошие вингеры. Они защищаются внутри, и Салах защищался сегодня намного, намного больше, чем в предыдущих матчах. Я знаю, что люди мне не верят, но сегодня мы показали действительно хороший результат».

«Если вы должны проиграть, то проиграйте так, как мы проиграли сегодня. В обеих играх так много того, что у этого клуба есть яркая картина. Кроме Кевина, все игроки еще очень и очень молоды. Что клуб будет решать в следующем будущем, у нас есть яркое, яркое будущее в этом клубе на ближайшие несколько лет».

«Все знают, что, кроме старых игроков, мы будем здесь в следующем сезоне, и нам нужно строиться для следующего шага. Это нормально и вопрос времени. Сегодня, учитывая количество отсутствующих игроков, мы сыграли очень, очень хорошо».

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола получил предложение и может покинуть «Ман Сити».