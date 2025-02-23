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Англия
23 февраля 2025, 21:48 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:09
1427
2

«Люди мне не верят». Гвардиола прокомментировал матч с Ливерпулем

Испанский коуч дал несколько комментариев после матча 26-го тура Английской Премьер-лиги

23 февраля 2025, 21:48 | Обновлено 23 февраля 2025, 22:09
1427
2
«Люди мне не верят». Гвардиола прокомментировал матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором его команду уступила «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«Мы играли очень хорошо. Мы могли бы быть более продуктивными в ударах, может быть, нам нужно больше попадать в створ. Но мы играли с фантастической командой и показали действительно хорошую игру. Первый тайм был 50 на 50, и разница была в счете. Во втором тайме они защищались так глубоко. Мы делали то, что пытались делать на протяжении многих лет – старались завести соперника в свою штрафную и попытаться обыграть его там».

«Тактика заключалась в том, что мы выходили в финальную треть сколько раз. Сколько раз это происходило? И после этого мы пропускали. Это нелегко, когда в штрафной 10 игроков. С кроссами это почти невозможно сделать при габаритах центральных защитников, но в данный момент мы не смогли найти следующий шаг, когда опустились и попытались зайти за линию».

«У нас хорошие вингеры. Они защищаются внутри, и Салах защищался сегодня намного, намного больше, чем в предыдущих матчах. Я знаю, что люди мне не верят, но сегодня мы показали действительно хороший результат».

«Если вы должны проиграть, то проиграйте так, как мы проиграли сегодня. В обеих играх так много того, что у этого клуба есть яркая картина. Кроме Кевина, все игроки еще очень и очень молоды. Что клуб будет решать в следующем будущем, у нас есть яркое, яркое будущее в этом клубе на ближайшие несколько лет».

«Все знают, что, кроме старых игроков, мы будем здесь в следующем сезоне, и нам нужно строиться для следующего шага. Это нормально и вопрос времени. Сегодня, учитывая количество отсутствующих игроков, мы сыграли очень, очень хорошо».

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола получил предложение и может покинуть «Ман Сити».

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Пеп Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция Мохамед Салах
Даниил Кирияка Источник: NBC Sports
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Комментарии 2
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Remark
Н…й ти тоді молодих понакупляв, а тепер жалієшся?
Мені важко його назвати тренером. В Барсі на Мессі виїжджав, Баварія і без нього БЛ вигравала, а тут два вагонних состава бабла виділили і все одно шукає якесь виправдання, окрім себе.
Щоб ти в ЛЧ в наступному сезоні не потрапив!
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