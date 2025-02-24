Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Результат не отражает то, что было на поле»

Нападающий львовского «Руха» Владислав Погорелый прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Приглашение в «Рух» меня приятно удивило и я очень рад, что присоединился к «желто-черным». Мне нравится игровой стиль команды, знаю многих игроков и я видел, что Виталий Пономарев прекрасно работает с молодежью.

Обидно, что «Рух» уступил, и я считаю, что этот результат не отражает то, что было на поле. Надо больше работать над качественным завершением своих атак. Команда заслуживала как минимум ничью, но нам не удалось реализовать свои моменты».