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  4. Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Результат не отражает то, что было на поле»
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 15:39 |
268
0

Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Результат не отражает то, что было на поле»

Нападающий «Руха» прокомментировал поражение от ЛНЗ

24 февраля 2025, 15:39 |
268
0
Владислав ПОГОРЕЛЫЙ: «Результат не отражает то, что было на поле»
ФК Рух. Владислав Погорелый

Нападающий львовского «Руха» Владислав Погорелый прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Приглашение в «Рух» меня приятно удивило и я очень рад, что присоединился к «желто-черным». Мне нравится игровой стиль команды, знаю многих игроков и я видел, что Виталий Пономарев прекрасно работает с молодежью.

Обидно, что «Рух» уступил, и я считаю, что этот результат не отражает то, что было на поле. Надо больше работать над качественным завершением своих атак. Команда заслуживала как минимум ничью, но нам не удалось реализовать свои моменты».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ Владислав Погорелый
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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