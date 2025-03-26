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26 марта 2025, 18:05 | Обновлено 27 марта 2025, 00:12
317
0

ИВАНИШЕВИЧ: «Новак Джокович был готов завершить карьеру»

Победитель Уимблдонского турнира 2001 года рассказал о Джоковиче

26 марта 2025, 18:05 | Обновлено 27 марта 2025, 00:12
317
0
ИВАНИШЕВИЧ: «Новак Джокович был готов завершить карьеру»
tennis.bg. Новак Джокович. Горан Иванишевич

Победитель Уимблдонского турнира 2001 года и бывший тренер Джоковича Горан Иванишевич дал обширное интервью на хорватском телевидении. В разговоре с экс-защитником футбольной сборной Хорватии Славеном Биличем он затронул также моменты своей совместной работы с рекордсменом по количеству титулов на турнирах Большого шлема (24).

В частности Горан вспомнил непростые времена, когда весь мир накрыла эпидемия Covid-19, а Новак отказался от обязательной вакцинации и был отстранен от турнира в Мельбурне в 2022 году. Сейчас Иванишевич считает, что Новак Джокович был прав, отстаивая свои принципы и личное мнение вопреки общественному.

«Мир осуждал его, неустанно критиковал, даже унижал его за то, что он твердо стоял на своем. Тем не менее, он никогда не колебался, твердо стоя на своем убеждении с решимостью, которая до сих пор резонирует, – сказал Горан в интервью. – Это было во время пандемии, когда он отказался от вакцинации. Он несколько раз публично заявлял, что это решение он принимает ради своего тела, что он лучше всех знает свое тело и что он не хочет этого делать. И он был готов завершить карьеру именно по этой причине».

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Новак Джокович Горан Иванишевич Славен Билич завершение карьеры
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis 365
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