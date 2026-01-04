Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Шахтера: Решение будет принимать руководство. Этот игрок может уйти
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 12:48 | Обновлено 04 января 2026, 12:49
737
0

Тренер Шахтера: Решение будет принимать руководство. Этот игрок может уйти

Алексей Белик отреагировал на интерес к Виктору Цуканову

04 января 2026, 12:48 | Обновлено 04 января 2026, 12:49
737
0
Тренер Шахтера: Решение будет принимать руководство. Этот игрок может уйти
ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик отреагировал на интерес представителей Кудровки к молодому вингеру Виктору Цуканову.

– Ходят слухи, что ваш лидер Виктор Цуканов может пойти по пути Лосенко, отправившись в аренду в Кудровку. Есть ли конкретика?

– В первую очередь отмечу, что Виктор – игрок первой команды. То, что он получает у нас игровую практику в U-19 – это необходимость, чтобы быть в тонусе. Как бы ты хорошо ни тренировался, без официальных игр тяжело.

Что касается Кудровки – я пока читал об этом только в прессе. Решение будет принимать руководство. Конечно, мое мнение иногда спрашивают, но если руководство решит, что Виктору лучше играть во взрослый футбол, и сам Виктор захочет попробовать силы там, где в нем заинтересован тренер – я не смогу и не возражаю. Хотя для нас это будет большая потеря, он – наш ключевой игрок. Но пока это только разговоры, – сказал Алексей.

В нынешнем сезоне Цуканов выступает за юношескую команду донецкого Шахтера (U-19). За команду Алексея Белика Виктор провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и отдал пять результативных передач.

По теме:
Украинский вратарь подпишет контракт с зарубежным клубом. Известны детали
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ
Алексей Белик Виктор Цуканов Кудровка Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Севилья – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 04 января 2026, 13:12 0
Севилья – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 4 января и начнется в 15:00 по Киеву

Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Футбол | 04 января 2026, 08:04 21
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка

Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет

Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Футбол | 03.01.2026, 20:42
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
Футбол | 04.01.2026, 08:14
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
ЛЕОНЕНКО: «Какой Забарный? Этот игрок – лучший в Украине, без вопросов»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Усик хочет одного, а я – другого, поэтому наш бой...»
03.01.2026, 06:22
Бокс
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
Усик – в рейтинге самых богатых спортсменов 2025 года. Сколько заработал?
02.01.2026, 08:33 6
Бокс
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
Коуч сборной Украины номинирован на звание лучшего тренера мира
02.01.2026, 12:02 2
Футзал
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем