Тренер Шахтера: Решение будет принимать руководство. Этот игрок может уйти

Главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик отреагировал на интерес представителей Кудровки к молодому вингеру Виктору Цуканову.

– Ходят слухи, что ваш лидер Виктор Цуканов может пойти по пути Лосенко, отправившись в аренду в Кудровку. Есть ли конкретика?

– В первую очередь отмечу, что Виктор – игрок первой команды. То, что он получает у нас игровую практику в U-19 – это необходимость, чтобы быть в тонусе. Как бы ты хорошо ни тренировался, без официальных игр тяжело.

Что касается Кудровки – я пока читал об этом только в прессе. Решение будет принимать руководство. Конечно, мое мнение иногда спрашивают, но если руководство решит, что Виктору лучше играть во взрослый футбол, и сам Виктор захочет попробовать силы там, где в нем заинтересован тренер – я не смогу и не возражаю. Хотя для нас это будет большая потеря, он – наш ключевой игрок. Но пока это только разговоры, – сказал Алексей.

В нынешнем сезоне Цуканов выступает за юношескую команду донецкого Шахтера (U-19). За команду Алексея Белика Виктор провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и отдал пять результативных передач.