Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 13:13 |
1309
2

Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера

Виктор Цуканов может отправиться в аренду

13 декабря 2025, 13:13 |
1309
2 Comments
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Виктор Цуканов

Кудровка, которая проводит дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге, намерена усилить свой состав в зимнее трансферное окно, подписав нескольких футболистов.

Как стало известно Sport.ua, руководство Кудровки намерено подписать украинского атакующего полузащитника Виктора Цуканова, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру. Дебютант УПЛ хотел бы взять в аренду 19-летнего футболиста. Позиция руководства «горняков» по поводу возможного перехода пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Цуканов выступает за юношескую команду донецкого Шахтера (U-19). За команду Алексея Белика Виктор провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и отдал пять результативных передач.

Свой дебютный сезон в УПЛ Кудровка проводит довольно неудачно. Команда Василия Баранова занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

По теме:
Клубный рейтинг. Шахтер идет 4-м среди претендентов на путевку в основу ЛЧ
Лейпциг хочет 100 миллионов. Топ-клубы нацелились на талант немецкого клуба
Завершили год разгромом. Шахтер U-19 разобрался с Эпицентром U-19
Виктор Цуканов Кудровка Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13 декабря 2025, 09:27 5
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»

Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следует вызвать Михаила Мудрика в расположение «сине-желтых»

Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Футбол | 12 декабря 2025, 23:53 25
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде

Каталонцы благодаря Виктору обыграли «Реал Сосьедад»

Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13.12.2025, 13:21
Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кривбасс – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Футбол | 12.12.2025, 17:18
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13.12.2025, 09:12
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ТвояМамка
Казалось что после ухода Жорика именно Витька начнут наигрывать, но нифига.. так и скиснуть недалеко
Ответить
0
AK.228
Было бы неплохо 
Ответить
0
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 1
Бокс
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
Лучший результат за 5 лет. Состоялась мужская гонка на Кубке IBU
11.12.2025, 14:01
Биатлон
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 25
Футбол
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
11.12.2025, 08:17 11
Футбол
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
КОСТЮК – о поражении от Фиорентины, моментах и игре 19-летнего воспитанника
11.12.2025, 23:00 4
Футбол
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
Реал принял решение по Алонсо после поражения от Ман Сити
11.12.2025, 15:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем