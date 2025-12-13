Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера

Кудровка, которая проводит дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге, намерена усилить свой состав в зимнее трансферное окно, подписав нескольких футболистов.

Как стало известно Sport.ua, руководство Кудровки намерено подписать украинского атакующего полузащитника Виктора Цуканова, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру. Дебютант УПЛ хотел бы взять в аренду 19-летнего футболиста. Позиция руководства «горняков» по поводу возможного перехода пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Цуканов выступает за юношескую команду донецкого Шахтера (U-19). За команду Алексея Белика Виктор провел 12 матчей, в которых отличился тремя голами и отдал пять результативных передач.

Свой дебютный сезон в УПЛ Кудровка проводит довольно неудачно. Команда Василия Баранова занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.