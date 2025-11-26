СПАЛЛЕТТИ: «Матч – это коробка, которую нужно наполнить вещами»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Буде-Глимт» (3:2) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

– Во втором тайме вы были смелее?

– Первый тайм мы сыграли плохо? По моему мнению, нет, потому что у нас было две очень чистые возможности для гола. Это была игра, где мы не имели тотального преимущества, как во втором тайме, где временами были выше соперника. Я видел предыдущие матчи здесь, Тоттенхэм, Монако – видел, как они побеждали. Если присмотреться к деталям, я могу показать разницу между нашей игрой и их. У них есть техника и скорость, которые создают трудности. У команды есть немного «конской силы», это очень важная победа для нас, потому что впервые я видел их в раздевалке немного расслабленными, и я рад этому, они заслужили эту победу.

– Еще рано говорить о сильных игроках и сильных судьбах?

– Еще рано говорить обо всем, потому что когда у тебя кость во рту, ты не хочешь ее отпускать. Это особенное поле, где всем тяжело, и победить здесь – заслуга игроков с характером и личностью.

– Насколько важными были голы Давида и Опенды?

– Важно снова научиться находиться в матче на пределе, атака-защита на полном поле. Держать ритм. Мы знаем, что у Давида есть качества, чтобы забивать голы, статистика это подтверждает, но все зависит от того, какую игру ты хочешь вести. Статистика делается за столом в два метра, а на поле ее надо реализовывать. Матч – это коробка, которую нужно наполнить делами. Если не прессингуешь, не возвращаешься назад – проиграешь. Он был мастером в том, чтобы оставаться в игре и забить важный гол, а для нападающего гол – это все.

– Тяжело играть в таком климате?

– Вы знаете только холод вашего города и имеете другие вещи, потому что убеждать себя, что только холод влияет на игру, – это упрощение. Считать, что холод – ключ, – это уменьшение значимости. У вас красивый город, я видел современные лодки. Там есть парк с морскими орлами, я бы с удовольствием его посмотрел, но времени нет. Холода недостаточно, чтобы выигрывать матчи.

– Как влиял на матч искусственный газон?

– Есть разница между натуральной травой и искусственной, и моя команда умеет хорошо адаптироваться к этой сложности, которая для нас была объективной. Но в таких климатах иметь натуральную траву непросто. Тем не менее поле, судя по тому, что мы видели, – пригодное для футбола, и обе команды показали хорошие действия. Я уверен, что Буде улучшился бы на натуральной траве.

– Что самое приятное в этот вечер?

– Самое приятное, что команда сделала этот рывок вперед в течение всего матча и мы играли открыто на таком уровне. В предыдущих играх мы были ниже уровня, а сейчас я всегда этого требую. Я счастлив, когда счастливы те, кто рядом со мной. В футболе счастье – видеть улыбки болельщиков, которые пришли сюда. Я не делаю этого для себя, мне все равно. Видеть игроков с поднятой головой делает меня счастливым, большую часть времени я провожу с ними. Теперь, когда у нас «кость во рту», мы не хотим ее отпускать.