Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СПАЛЛЕТТИ: «Матч – это коробка, которую нужно наполнить вещами»
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
25.11.2025 22:00 – FT 2 : 3
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 13:19 | Обновлено 26 ноября 2025, 13:20
48
0

СПАЛЛЕТТИ: «Матч – это коробка, которую нужно наполнить вещами»

«Ювентус» победил «Буде-Глимт» в матче Лиги чемпионов

26 ноября 2025, 13:19 | Обновлено 26 ноября 2025, 13:20
48
0
СПАЛЛЕТТИ: «Матч – это коробка, которую нужно наполнить вещами»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Буде-Глимт» (3:2) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

– Во втором тайме вы были смелее?

– Первый тайм мы сыграли плохо? По моему мнению, нет, потому что у нас было две очень чистые возможности для гола. Это была игра, где мы не имели тотального преимущества, как во втором тайме, где временами были выше соперника. Я видел предыдущие матчи здесь, Тоттенхэм, Монако – видел, как они побеждали. Если присмотреться к деталям, я могу показать разницу между нашей игрой и их. У них есть техника и скорость, которые создают трудности. У команды есть немного «конской силы», это очень важная победа для нас, потому что впервые я видел их в раздевалке немного расслабленными, и я рад этому, они заслужили эту победу.

– Еще рано говорить о сильных игроках и сильных судьбах?

– Еще рано говорить обо всем, потому что когда у тебя кость во рту, ты не хочешь ее отпускать. Это особенное поле, где всем тяжело, и победить здесь – заслуга игроков с характером и личностью.

– Насколько важными были голы Давида и Опенды?

– Важно снова научиться находиться в матче на пределе, атака-защита на полном поле. Держать ритм. Мы знаем, что у Давида есть качества, чтобы забивать голы, статистика это подтверждает, но все зависит от того, какую игру ты хочешь вести. Статистика делается за столом в два метра, а на поле ее надо реализовывать. Матч – это коробка, которую нужно наполнить делами. Если не прессингуешь, не возвращаешься назад – проиграешь. Он был мастером в том, чтобы оставаться в игре и забить важный гол, а для нападающего гол – это все.

– Тяжело играть в таком климате?

– Вы знаете только холод вашего города и имеете другие вещи, потому что убеждать себя, что только холод влияет на игру, – это упрощение. Считать, что холод – ключ, – это уменьшение значимости. У вас красивый город, я видел современные лодки. Там есть парк с морскими орлами, я бы с удовольствием его посмотрел, но времени нет. Холода недостаточно, чтобы выигрывать матчи.

– Как влиял на матч искусственный газон?

– Есть разница между натуральной травой и искусственной, и моя команда умеет хорошо адаптироваться к этой сложности, которая для нас была объективной. Но в таких климатах иметь натуральную траву непросто. Тем не менее поле, судя по тому, что мы видели, – пригодное для футбола, и обе команды показали хорошие действия. Я уверен, что Буде улучшился бы на натуральной траве.

– Что самое приятное в этот вечер?

– Самое приятное, что команда сделала этот рывок вперед в течение всего матча и мы играли открыто на таком уровне. В предыдущих играх мы были ниже уровня, а сейчас я всегда этого требую. Я счастлив, когда счастливы те, кто рядом со мной. В футболе счастье – видеть улыбки болельщиков, которые пришли сюда. Я не делаю этого для себя, мне все равно. Видеть игроков с поднятой головой делает меня счастливым, большую часть времени я провожу с ними. Теперь, когда у нас «кость во рту», мы не хотим ее отпускать.

По теме:
Первые среди итальянцев. Ювентус установил невероятное достижение в ЛЧ
Айнтрахт Франкфурт – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лучано Спаллетти Ювентус Буде-Глимт Лига чемпионов
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Футбол | 26 ноября 2025, 08:24 3
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа

Украинский футболист может сыграть против Романа Яремчука в Лиге чемпионов

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 25 ноября 2025, 19:50 44
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026

В ФИФА приняли решение: все команды из плей-офф – в последнюю корзину

В Динамо приняли решение по вратарской позиции
Футбол | 26.11.2025, 05:02
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
В Динамо приняли решение по вратарской позиции
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Футбол | 25.11.2025, 18:36
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
ФИФА приняла неожиданное решение по дисквалификации Криштиану Роналду
Кварцяный назвал игрока Динамо, который остановился в росте
Футбол | 26.11.2025, 11:30
Кварцяный назвал игрока Динамо, который остановился в росте
Кварцяный назвал игрока Динамо, который остановился в росте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 27
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?
Сколько заработала Олейникова за два выигранных трофея WTA 125 в ноябре?
24.11.2025, 16:18
Теннис
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
25.11.2025, 08:47 3
Футбол
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
25.11.2025, 20:37 2
Футзал
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 18
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем