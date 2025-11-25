Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 25 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 25 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поле могут выйти украинские футболисты Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

19:45 Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)

19:45 Галатасарай (Турция) – Сент-Жилуаз (Бельгия)

22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания)

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия)

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Байер (Германия)

22:00 Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия)

22:00 Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан)

22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Б (Испания)

22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

