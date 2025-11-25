Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 25 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Галатасарай
25.11.2025 19:45 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 17:43 | Обновлено 25 ноября 2025, 17:57
19
0

Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 25 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 25 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26

25 ноября 2025, 17:43 | Обновлено 25 ноября 2025, 17:57
19
0
Лига чемпионов. 5-й тур, матчи 25 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 ноября проходят матчи 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 9 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На поле могут выйти украинские футболисты Анатолий Трубин, Георгий Судаков (Бенфика), Алексей Кащук (Карабах).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

  • 19:45 Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)
  • 19:45 Галатасарай (Турция) – Сент-Жилуаз (Бельгия)
  • 22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания)
  • 22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия)
  • 22:00 Манчестер Сити (Англия) – Байер (Германия)
  • 22:00 Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия)
  • 22:00 Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан)
  • 22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Б (Испания)
  • 22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания)

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

19:45 Аякс (Нидерланды) – Бенфика (Португалия)

19:45 Галатасарай (Турция) – Сент-Жилуаз (Бельгия)

22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания)

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия)

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Байер (Германия)

22:00 Марсель (Франция) – Ньюкасл (Англия)

22:00 Наполи (Италия) – Карабах (Азербайджан)

22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Б (Испания)

22:00 Челси (Англия) – Барселона (Испания)

