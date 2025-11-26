Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1. Сенсация в Стамбуле. Видео гола
Смотрите видеообзор матча пятого тура Лиги чемпионов 2025/26
25 ноября турецкий Галатасарай потерпел неожиданное поражение от бельгийского Юниона Сент-Жилуаза в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 57-й минуте забил Промис Дэвид.
Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября
Галатасарай (Турция) – Юнион Сент-Жиллуаз (Бельгия) – 0:1
Голы: Дэвид, 57
Удаление: Уньяй, 89 (Галатасарай)
Видеообзор матча
События матча
