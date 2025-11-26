25 ноября турецкий Галатасарай потерпел неожиданное поражение от бельгийского Юниона Сент-Жилуаза в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 57-й минуте забил Промис Дэвид.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Галатасарай (Турция) – Юнион Сент-Жиллуаз (Бельгия) – 0:1

Голы: Дэвид, 57

Удаление: Уньяй, 89 (Галатасарай)

Видеообзор матча