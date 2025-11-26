Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1. Сенсация в Стамбуле. Видео гола
Лига Чемпионов
Галатасарай
25.11.2025 19:45 – FT 0 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 01:03 |
29
0

Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1. Сенсация в Стамбуле. Видео гола

Смотрите видеообзор матча пятого тура Лиги чемпионов 2025/26

26 ноября 2025, 01:03 |
29
0
Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1. Сенсация в Стамбуле. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября турецкий Галатасарай потерпел неожиданное поражение от бельгийского Юниона Сент-Жилуаза в матче пятого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Рамс Парк в Стамбуле и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 57-й минуте забил Промис Дэвид.

Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 25 ноября

Галатасарай (Турция) – Юнион Сент-Жиллуаз (Бельгия) – 0:1

Голы: Дэвид, 57

Удаление: Уньяй, 89 (Галатасарай)

Видеообзор матча

События матча

89’
Арда Уньяй (Галатасарай) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Промис Дэвид (Юнион Сент-Жилуаз), асcист Адем Зоргане.
По теме:
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов
Юнион Сент-Жилуаз Промис Дэвид видео голов и обзор удаление (красная карточка) Галатасарай Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25 ноября 2025, 08:43 19
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско

Президент клуба хочет усилить тренерский штаб, но не увольнять Шовковского

Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Футбол | 25 ноября 2025, 16:36 0
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги

Между первой и четвертой строчками таблицы теперь всего 4 очка!

Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Футбол | 25.11.2025, 00:17
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса
Футбол | 25.11.2025, 23:10
У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса
У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса
Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»
Футбол | 25.11.2025, 17:02
Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»
Источник: «В Динамо ждут, проснется ли совесть у Шовковского»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины включена в 4-ю корзину для жеребьевки ЧМ-2026
25.11.2025, 19:50 29
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
24.11.2025, 07:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем