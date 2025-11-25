Осечка звездного состава. Галатасарай дома уступил Юниону Сен-Жилуазу

25 ноября прошел матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились турецкий «Галатасарай» и бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз».

Встреча состоялась на арене «Rams Park» в Стамбуле.

Хозяева на бумаге выглядели фаворитами встречи, имея в своем составе опытных игроков — Лероя Сане, Илкая Гюндогана, Мауро Икарди и других.

Но имена в футбол не играют, и это доказала бельгийская команда, обыгравшая соперника со счетом 1:0.

После матча «Галатасарай» остался на девятом месте с девятью баллами, а вот «Юнион Сен-Жилуаз» поднялся на 18-ю позицию, набрав шесть очков.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

«Галатасарай» – «Юнион Сент-Жилуаз» – 0:1

Гол: Эммануэль, 57

Удаление: Уньяй, 89

Фотогалерея матча: