  4. Осечка звездного состава. Галатасарай дома уступил Юниону Сен-Жилуазу
Лига Чемпионов
Галатасарай
25.11.2025 19:45 – FT 0 : 1
Юнион Сент-Жилуаз
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 21:46 | Обновлено 25 ноября 2025, 21:54
489
0

Осечка звездного состава. Галатасарай дома уступил Юниону Сен-Жилуазу

Бельгийский клуб обыграл соперника благодаря одному голу

Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября прошел матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились турецкий «Галатасарай» и бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз».

Встреча состоялась на арене «Rams Park» в Стамбуле.

Хозяева на бумаге выглядели фаворитами встречи, имея в своем составе опытных игроков — Лероя Сане, Илкая Гюндогана, Мауро Икарди и других.

Но имена в футбол не играют, и это доказала бельгийская команда, обыгравшая соперника со счетом 1:0.

После матча «Галатасарай» остался на девятом месте с девятью баллами, а вот «Юнион Сен-Жилуаз» поднялся на 18-ю позицию, набрав шесть очков.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

«Галатасарай» – «Юнион Сент-Жилуаз» – 0:1

Гол: Эммануэль, 57

Удаление: Уньяй, 89

Фотогалерея матча:

Галатасарай Юнион Сент-Жилуаз Лига чемпионов Илкай Гюндоган Мауро Икарди Лерой Сане
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
