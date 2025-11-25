Осечка звездного состава. Галатасарай дома уступил Юниону Сен-Жилуазу
Бельгийский клуб обыграл соперника благодаря одному голу
25 ноября прошел матч пятого тура Лиги чемпионов, в котором встретились турецкий «Галатасарай» и бельгийский «Юнион Сент-Жилуаз».
Встреча состоялась на арене «Rams Park» в Стамбуле.
Хозяева на бумаге выглядели фаворитами встречи, имея в своем составе опытных игроков — Лероя Сане, Илкая Гюндогана, Мауро Икарди и других.
Но имена в футбол не играют, и это доказала бельгийская команда, обыгравшая соперника со счетом 1:0.
После матча «Галатасарай» остался на девятом месте с девятью баллами, а вот «Юнион Сен-Жилуаз» поднялся на 18-ю позицию, набрав шесть очков.
Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября
«Галатасарай» – «Юнион Сент-Жилуаз» – 0:1
Гол: Эммануэль, 57
Удаление: Уньяй, 89
