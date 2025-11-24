Во вторник, 25 ноября, состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Юнионом Сен-Жилуаз». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Галатасарай

Текущий сезон чемпионата Турции проходит для команды достаточно неплохо. За 13 туров «Галатасараю» удалось набрать 32 зачетных пункта, которые пока позволяют ему возглавлять турнирную таблицу. От ближайшего преследователя, «Фенербахче», коллектив оторвался на 1 очко.

В Лиге чемпионов турки также демонстрируют отличные результаты. Коллектив потерял очки только в 1-м туре из-за поражения против «Айнтрахта Франкфурта» со счетом 1:5. В других поединках «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль (1:0), «Буде-Глимт» (3:1) и «Аякс» (0:3), поэтому с 9 баллами на счету занимает 9-ю строчку таблицы турнира.

Юнион Сен-Жилуаз

В национальной лиге бельгийский коллектив тоже доминирует. За 15 туров чемпионата «Юнион Сен-Жилуаз» завоевал 36 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас и занимает 1-е место таблицы турнира. «Брюгге» со 2-го места отстает на 4 очка. В кубке страны клубу удалось пройти в 1/8 финала, где он встретится с «Варегемом».

Но вот в Лиге чемпионов бельгийцам не везет – за 4 тура у них уже 3 поражения против «Ньюкасла» (0:4), «Интера» 0:4) и «Атлетико» (3:1).

Единственную победу клуб одержал еще в 1 туре против «ПСВ».

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Галатасарай» не проиграл ни одного из 9 домашних поединков текущего сезона. На счету команды 7 побед и 2 ничьи.

«Юнион» пропустил 12 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов – 2-й худший результат среди всех команд.

В этом сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» пропустил всего 8 голов – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.