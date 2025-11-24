Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Юнион СЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Галатасарай
25.11.2025 19:45 - : -
Юнион Сент-Жилуаз
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
24 ноября 2025, 20:14 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:19
23
0

Галатасарай – Юнион СЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 25 ноября в 19:45 по Киеву

24 ноября 2025, 20:14 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:19
23
0
Галатасарай – Юнион СЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Галатасарай

Во вторник, 25 ноября, состоится поединок 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Юнионом Сен-Жилуаз». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Галатасарай

Текущий сезон чемпионата Турции проходит для команды достаточно неплохо. За 13 туров «Галатасараю» удалось набрать 32 зачетных пункта, которые пока позволяют ему возглавлять турнирную таблицу. От ближайшего преследователя, «Фенербахче», коллектив оторвался на 1 очко.

В Лиге чемпионов турки также демонстрируют отличные результаты. Коллектив потерял очки только в 1-м туре из-за поражения против «Айнтрахта Франкфурта» со счетом 1:5. В других поединках «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль (1:0), «Буде-Глимт» (3:1) и «Аякс» (0:3), поэтому с 9 баллами на счету занимает 9-ю строчку таблицы турнира.

Юнион Сен-Жилуаз

В национальной лиге бельгийский коллектив тоже доминирует. За 15 туров чемпионата «Юнион Сен-Жилуаз» завоевал 36 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас и занимает 1-е место таблицы турнира. «Брюгге» со 2-го места отстает на 4 очка. В кубке страны клубу удалось пройти в 1/8 финала, где он встретится с «Варегемом».

Но вот в Лиге чемпионов бельгийцам не везет – за 4 тура у них уже 3 поражения против «Ньюкасла» (0:4), «Интера» 0:4) и «Атлетико» (3:1).
Единственную победу клуб одержал еще в 1 туре против «ПСВ».

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Галатасарай» не проиграл ни одного из 9 домашних поединков текущего сезона. На счету команды 7 побед и 2 ничьи.
  • «Юнион» пропустил 12 голов в текущем сезоне Лиги чемпионов – 2-й худший результат среди всех команд.
  • В этом сезоне чемпионата Турции «Галатасарай» пропустил всего 8 голов – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.55.

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
25 ноября 2025 -
19:45
Юнион Сент-Жилуаз
Тотал больше 2.5 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марсель – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Эспаньол – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Аякс – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Галатасарай Юнион Сен-Жилуаз прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Динамо проигрывает и уже никто не думает: «Боже, это сенсация»
Футбол | 24 ноября 2025, 14:12 6
Эксперт: «Динамо проигрывает и уже никто не думает: «Боже, это сенсация»
Эксперт: «Динамо проигрывает и уже никто не думает: «Боже, это сенсация»

Вацко не понимает провалы киевлян

Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:15 50
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»

Бывший украинский боксер не поддерживает такое соглашение

Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Футбол | 24.11.2025, 17:04
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
Финалы ЛЧ могут начать играть вне Европы. И причина не только в деньгах
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24.11.2025, 08:41
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 42
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 11
Авто/мото
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 16
Футбол
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем