Будё-Глимт – Ювентус – 2:3. Драма в конце игры. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
Ювентус в гостях вырвал победу над норвежским Буде-Глимт со счетом 3:2.
Пропустив с пенальти на 87-й, Старая Синьора забила победный гол на 90+1 минуте, когда отличился Джонатан Дэвид.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 25 ноября
22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия) – 2:3
Голы: Бломберг, 27, Фет, 87 (пен) – Опенда, 48, Маккенни, 59, Дэвид, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
