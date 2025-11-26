Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
25.11.2025 22:00 – FT 2 : 3
Ювентус
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 03:12 | Обновлено 26 ноября 2025, 03:21
Будё-Глимт – Ювентус – 2:3. Драма в конце игры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

Будё-Глимт – Ювентус – 2:3. Драма в конце игры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Ювентус в гостях вырвал победу над норвежским Буде-Глимт со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пропустив с пенальти на 87-й, Старая Синьора забила победный гол на 90+1 минуте, когда отличился Джонатан Дэвид.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия) – 2:3

Голы: Бломберг, 27, Фет, 87 (пен) – Опенда, 48, Маккенни, 59, Дэвид, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Ювентус).
87’
ГОЛ ! С пенальти забил Сондре Фет (Будё-Глимт).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Фабио Миретти.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ювентус).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Оле Бломберг (Будё-Глимт), асcист Каспер Хёг.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
