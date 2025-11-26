Будё-Глимт – Ювентус – 2:3. Драма в конце игры. Видео голов и обзор

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Ювентус в гостях вырвал победу над норвежским Буде-Глимт со счетом 3:2.

Пропустив с пенальти на 87-й, Старая Синьора забила победный гол на 90+1 минуте, когда отличился Джонатан Дэвид.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

22:00 Буде-Глимт (Норвегия) – Ювентус (Италия) – 2:3

Голы: Бломберг, 27, Фет, 87 (пен) – Опенда, 48, Маккенни, 59, Дэвид, 90+1

Читайте также: Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси

Видео голов и обзор матча