Будё-Глимт

25 ноября, на основном этапе Лиги чемпионов между собой сыграют Буде-Глимт – Ювентус. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Буде-Глимт

Норвежский клуб не так давно стал известен широкому кругу болельщиков, но команда стремительно прогрессирует, чего стоит только выход в полуфинал Лиги Европы прошлого сезона, где уступили Тоттенхэму. В этой Лиге чемпионов команда не может похвастаться высокими результатами, два очка в четырех встречах и позиция за бортом плей-офф.

Свой последний матч Буде-Глимт провел дома против Монако, где уступил со счетом 0:1, хотя по игре и статистике не заслуживал поражения. На внутренней арене решается судьба титула, за тур до конца чемпионата клуб второй в турнирной таблице, отставая от Викинга на очко, в последнем матче команде надо обыгрывать дома не самый мотивированный Фредрикстад и ждать осечки конкурента. Не помогут партнерам в этой встрече Брингильдсен и Гундерсен.

Ювентус

Туринский гранд не нуждается в представлении, клуб с большой историей, хотя сейчас переживает не лучшие времена. Юве в этой Лиге чемпионов не побеждал, три ничьи и одно поражение. Цель пробиться в плей-офф выполнима, так как отставание от 24-й строчки составляет всего один балл. В своем последнем матче турнира, «клуб старой синьоры» владел значительным преимуществом дома против Спортинга, но сыграл 1:1.

Только шестым Ювентус идет в Серии А, отставание от лидера составляет семь очков. В последнем туре подопечные Игора Тудора не смогли обыграть на выезде кризисную Фиорентину – 1:1. Травмы не позволят сыграть таким футболистам как: Бремер, Милик, Пинсольо и Ругани. Поскольку календарь в Лиге чемпионов ожидается не самый сложный, выход в плей-офф осуществимая задача.

Прогноз

Никогда ранее клубы не пересекались, это объясняется тем, что Буде-Глимт не так давно на международной арене.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3,16 для Буде-Глимт и 2,09 для Ювентуса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Обе команды еще не побеждали в этой кампании, так что настрой будет только на победу. Гости ожидаемо котируются фаворитами, но я жду футбола на встречных курсах и поставлю на обмен забитыми мячами за 1,61.