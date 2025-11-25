Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
25.11.2025 22:00 - : -
Ювентус
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 13:28 | Обновлено 25 ноября 2025, 14:43
Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Буде-Глимт – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

25 ноября, на основном этапе Лиги чемпионов между собой сыграют Буде-Глимт – Ювентус. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Буде-Глимт

Норвежский клуб не так давно стал известен широкому кругу болельщиков, но команда стремительно прогрессирует, чего стоит только выход в полуфинал Лиги Европы прошлого сезона, где уступили Тоттенхэму. В этой Лиге чемпионов команда не может похвастаться высокими результатами, два очка в четырех встречах и позиция за бортом плей-офф.

Свой последний матч Буде-Глимт провел дома против Монако, где уступил со счетом 0:1, хотя по игре и статистике не заслуживал поражения. На внутренней арене решается судьба титула, за тур до конца чемпионата клуб второй в турнирной таблице, отставая от Викинга на очко, в последнем матче команде надо обыгрывать дома не самый мотивированный Фредрикстад и ждать осечки конкурента. Не помогут партнерам в этой встрече Брингильдсен и Гундерсен.

Ювентус

Туринский гранд не нуждается в представлении, клуб с большой историей, хотя сейчас переживает не лучшие времена. Юве в этой Лиге чемпионов не побеждал, три ничьи и одно поражение. Цель пробиться в плей-офф выполнима, так как отставание от 24-й строчки составляет всего один балл. В своем последнем матче турнира, «клуб старой синьоры» владел значительным преимуществом дома против Спортинга, но сыграл 1:1.

Только шестым Ювентус идет в Серии А, отставание от лидера составляет семь очков. В последнем туре подопечные Игора Тудора не смогли обыграть на выезде кризисную Фиорентину – 1:1. Травмы не позволят сыграть таким футболистам как: Бремер, Милик, Пинсольо и Ругани. Поскольку календарь в Лиге чемпионов ожидается не самый сложный, выход в плей-офф осуществимая задача.

Прогноз

Никогда ранее клубы не пересекались, это объясняется тем, что Буде-Глимт не так давно на международной арене.

Обе команды еще не побеждали в этой кампании, так что настрой будет только на победу. Гости ожидаемо котируются фаворитами, но я жду футбола на встречных курсах и поставлю на обмен забитыми мячами за 1,61.

Обе команды еще не побеждали в этой кампании, так что настрой будет только на победу. Гости ожидаемо котируются фаворитами, но я жду футбола на встречных курсах и поставлю на обмен забитыми мячами за 1,61.

Будё-Глимт
25 ноября 2025 -
22:00
Ювентус
