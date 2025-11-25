Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
25.11.2025 22:00 – FT 2 : 3
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:05
137
0

Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт

Туринцы увозят три очка из Норвегии

25 ноября 2025, 23:57 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:05
137
0
Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября «Буде-Глимт» в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов принимал «Ювентус».

Игра проходила в норвежском Буде на стадионе «Аспмира».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Хозяева открыли счет в матче усилиями Блумберга на 27-й минуте, благодаря чему выиграли первый тайм.

Во втором – «Ювентус» перевернул ход поединка. Уже на 48-й минуте Опенда сравнял счет, а на 59-й – Маккенни вывел туринцев вперед. Но все же «Буде-Глимт» не сдался и искал счастья в атаке, а на 87-й минуте заработал пенальти, который уверенно реализовал Фет.

Потеря очков в Норвегии туринцев не устраивала, и они побежали вырывать победу, забив гол на 90+1 минуте усилиями Дэвида.

В итоге 2:3 на табло, что позволило «Ювентусу» подняться на 21-е место в турнирной таблице. «Буде-Глимт» сейчас занимает 31-ю строчку.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

Буде-Глимт Ювентус 2:3

Голы: Блумберг, 27, Фет, 87 (пен.) – Опенда, 48, Маккенни, 59, Дэвид, 90+1

Фотогалерея:

По теме:
18-летний вингер Челси повторил рекорд Мбаппе и Холанда в Лиге чемпионов
Наполи – Карабах – 2:0. Мяч Мактоминея, Хойлунд смазал с точки. Видео голов
Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз – 0:1. Сенсация в Стамбуле. Видео гола
Буде-Глимт Ювентус Лига чемпионов
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Бокс | 25 ноября 2025, 09:59 4
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику

Британец хочет организовать трилогию

ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
Футбол | 25 ноября 2025, 16:24 5
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?
ФОТО. Чей рекламный пост в Instagram дороже: Месси или Роналду?

Битва Месси и Роналду продолжается...

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25.11.2025, 08:47
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса
Футбол | 25.11.2025, 23:10
У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса
У кого 8.1? Известна оценка Трубина за сухой матч против Аякса
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Бокс | 25.11.2025, 00:34
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
24.11.2025, 07:32 2
Футбол
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
Вернидуб выбрал украинский клуб, который превзошел Динамо и Шахтер
24.11.2025, 00:32
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
24.11.2025, 04:30 10
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 4
Другие виды
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем