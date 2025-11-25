Ювентус в драматичной концовке вырвал победу в матче с Буде-Глимт

25 ноября «Буде-Глимт» в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов принимал «Ювентус».

Игра проходила в норвежском Буде на стадионе «Аспмира».

Хозяева открыли счет в матче усилиями Блумберга на 27-й минуте, благодаря чему выиграли первый тайм.

Во втором – «Ювентус» перевернул ход поединка. Уже на 48-й минуте Опенда сравнял счет, а на 59-й – Маккенни вывел туринцев вперед. Но все же «Буде-Глимт» не сдался и искал счастья в атаке, а на 87-й минуте заработал пенальти, который уверенно реализовал Фет.

Потеря очков в Норвегии туринцев не устраивала, и они побежали вырывать победу, забив гол на 90+1 минуте усилиями Дэвида.

В итоге 2:3 на табло, что позволило «Ювентусу» подняться на 21-е место в турнирной таблице. «Буде-Глимт» сейчас занимает 31-ю строчку.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

Буде-Глимт – Ювентус – 2:3

Голы: Блумберг, 27, Фет, 87 (пен.) – Опенда, 48, Маккенни, 59, Дэвид, 90+1

