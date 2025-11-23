Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пробой – Левый Берег– 0:2. Забивали бразильцы. Видео голов и обзор матча
Пробой – Левый Берег– 0:2. Забивали бразильцы. Видео голов и обзор матча

Победу «Левому Берегу» принесли голы бразильских легионеров

В воскресенье, 23 ноября, в поединке 17-го тура Первой лиги НК «Пробой» на своем поле принимал «Левый Берег». Матч закончился уверенной победой гостей со счетом 2:0.

«Левый Берег» вышел вперед на 18-й минуте. Венделл из вратарской в одно касание переправил мяч в сетку.

Ошиблась оборона «Пробоя» и при втором голе «Левого Берега». Голкипер справился с первым ударом по своим воротам, но игроки команды хозяев позволили Диего Соузе сыграть на добивании.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Левый Берег» Киев – 0:2

Голы: Венделл, 18, Диего Соуза, 67

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Андрадина (Левый Берег).
21’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег.
Диего Соуза чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Пробой Городенка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
