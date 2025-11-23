Пробой – Левый Берег– 0:2. Забивали бразильцы. Видео голов и обзор матча
Победу «Левому Берегу» принесли голы бразильских легионеров
В воскресенье, 23 ноября, в поединке 17-го тура Первой лиги НК «Пробой» на своем поле принимал «Левый Берег». Матч закончился уверенной победой гостей со счетом 2:0.
«Левый Берег» вышел вперед на 18-й минуте. Венделл из вратарской в одно касание переправил мяч в сетку.
Ошиблась оборона «Пробоя» и при втором голе «Левого Берега». Голкипер справился с первым ударом по своим воротам, но игроки команды хозяев позволили Диего Соузе сыграть на добивании.
Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»
«Пробой» Городенка – «Левый Берег» Киев – 0:2
Голы: Венделл, 18, Диего Соуза, 67
События матча
