Пробой – Левый Берег– 0:2. Забивали бразильцы. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 23 ноября, в поединке 17-го тура Первой лиги НК «Пробой» на своем поле принимал «Левый Берег». Матч закончился уверенной победой гостей со счетом 2:0.

«Левый Берег» вышел вперед на 18-й минуте. Венделл из вратарской в одно касание переправил мяч в сетку.

Ошиблась оборона «Пробоя» и при втором голе «Левого Берега». Голкипер справился с первым ударом по своим воротам, но игроки команды хозяев позволили Диего Соузе сыграть на добивании.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Левый Берег» Киев – 0:2

Голы: Венделл, 18, Диего Соуза, 67

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)