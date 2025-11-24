Александр РЯБОКОНЬ: «Решающую роль сыграло мастерство отдельных игроков»

В воскресенье, 23 ноября, в поединке 17-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 2:0 обыграл «Пробой». Впечатлениями о матче поделился наставник «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Матч оказался боевым. Команда хозяев хорошо организована. И в первом тайме была в общем-то равная игра. Но возможно и на протяжении всего матча шла ожесточенная борьба. Возможно, решающую роль в достигнутом результате сыграло мастерство отдельных игроков. Я доволен, что удалось три очка вывести со столь нелегкого выезда.

Мы готовились, что соперники будут прессинговать в начале игры. Плюс само поле и погода такова, что бойцовские качества выходили на первый план. Игра показала, что мы были готовы к этому», – сказал Александр Рябоконь.