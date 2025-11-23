Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 ноября проходят матчи 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября 2025

11:30. Виктория Сумы – Чернигов

12:15. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы

13:00. Пробой Городенка – Левый Берег Киев

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Феникс-Мариуполь

Турнирная таблица

