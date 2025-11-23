Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Пробой
23.11.2025 13:00 – перерыв 0 : 1
Левый Берег
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 14:00 |
Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября видеотрансляцию матчей 17-го тура Первой лиги

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Прикарпатье

23 ноября проходят матчи 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября 2025

  • 11:30. Виктория Сумы – Чернигов
  • 12:15. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы
  • 13:00. Пробой Городенка – Левый Берег Киев
  • 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Феникс-Мариуполь

Турнирная таблица

11:30. Виктория Сумы – Чернигов

12:15. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы

13:00. Пробой Городенка – Левый Берег Киев

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Феникс-Мариуполь

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег.
Кривбасс – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Виктория в матче с Черниговом прервала безвыигрышную серию
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
