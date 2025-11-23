Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября видеотрансляцию матчей 17-го тура Первой лиги
23 ноября проходят матчи 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 17-й тур, 23 ноября 2025
- 11:30. Виктория Сумы – Чернигов
- 12:15. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы
- 13:00. Пробой Городенка – Левый Берег Киев
- 14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Феникс-Мариуполь
Турнирная таблица
11:30. Виктория Сумы – Чернигов
12:15. Агробизнес Волочиск – Буковина Черновцы
13:00. Пробой Городенка – Левый Берег Киев
14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – Феникс-Мариуполь
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
Сегодня наш сумоист одержал две решающие победы