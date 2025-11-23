Не отстают от конкурентов. Левый Берег одержал победу над НК Пробой

В воскресенье, 23 ноября, состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. НК «Пробой» на своем поле принимал «Левый Берег». Матч закончился победой гостей со счетом 2:0.

Основные конкуренты «Левого Берега» свои матчи 17-го тура выиграли. И команде тоже нужна была победа.

«Левый Берег» открыл счет на 17-й минуте. Венделл из вратарской в одно касание переправил мяч в сетку.

Не совсем удачно сыграла оборона «Пробоя» и при втором голе «Левого Берега». Игроки команды хозяев позволили Диего Соузе сыграть на добивании.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Левый Берег» Киев – 0:2

Голы: Венделл, 17, Диего Соуза, 67

Видеозапись матча

Инфографика