Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не отстают от конкурентов. Левый Берег одержал победу над НК Пробой
Первая лига
Пробой
23.11.2025 13:00 – FT 0 : 2
Левый Берег
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 15:06 |
Не отстают от конкурентов. Левый Берег одержал победу над НК Пробой

Левый Берег идет на третьем месте турнирной таблицы Первой лиги

ФК Левый Берег

В воскресенье, 23 ноября, состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. НК «Пробой» на своем поле принимал «Левый Берег». Матч закончился победой гостей со счетом 2:0.

Основные конкуренты «Левого Берега» свои матчи 17-го тура выиграли. И команде тоже нужна была победа.

«Левый Берег» открыл счет на 17-й минуте. Венделл из вратарской в одно касание переправил мяч в сетку.

Не совсем удачно сыграла оборона «Пробоя» и при втором голе «Левого Берега». Игроки команды хозяев позволили Диего Соузе сыграть на добивании.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

«Пробой» Городенка – «Левый Берег» Киев – 0:2

Голы: Венделл, 17, Диего Соуза, 67

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Андрадина (Левый Берег).
21’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег.
Кривбасс – Верес – 2:2. Безумный камбек. Видео голов и обзор
Камбек во втором тайме. Кривбасс и Верес не выявили сильнейшего
Вернулись на путь побед. Буковина разобралась с Агробизнесом
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Пробой Городенка Диего Соуза
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
