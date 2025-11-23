Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Пробой
23.11.2025 13:00 - : -
Левый Берег
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
Пробой – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 23 ноября в 13:00 по Киеву

Пробой – Левый Берег. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
НК Пробой

В воскресенье, 23 ноября состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины между «Пробоем» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Пробой Городенка

Довольно непросто складывается сезон для дебютанта Первой лиги. За 15 матчей чемпионата «Пробой» завоевал 16 очков, благодаря которым теперь находится на 10-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета совсем небольшое – всего 1 зачетный пункт, но у горожан есть игра в запасе.

Из Кубка Украины клуб вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «ЛНЗ».

Левый Берег

Киевляне начали сезон не слишком уверенно, однако сейчас они являются одними из главных претендентов на повышение в УПЛ. После 16 туров Первой лиги клуб имеет на балансе 33 балла, позволяющих ему занимать 3-ю строчку. От 2-го места «Левый Берег» отстает всего на 2 очка, а вот лидер «Буковина» опережает команду на 9 зачетных пунктов.

Кубок Украины «цапли; покинули на стадии 1/16 финала после минимального поражения против «Виктории».

Личные встречи

Клубы встречались между собой только раз – во 2-м туре текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 3:1 одержал «Левый Берег».

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Левого Берега» продолжается уже 10 игр подряд. За это время команда одержала семь побед и трижды сыграла вничью.
  • «Пробой» проиграл 6/8 последних домашних поединков.
  • «Левый Берег» сохранил ворота сухими в 7/10 последних играх.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Денис Кирильчук
