Украина. Премьер лига23 ноября 2025, 09:51 |
Прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26
С 21 по 24 ноября состоятся поединки 13-го тура чемпионата Украины
🏆 С 21 по 24 ноября состоялись матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Украины!
🌍 Расписание и прогнозы на 13-й тур УПЛ 2025/26:
- 21.11. 15:30 Полтава – ЛНЗ Черкассы [0:2]
- 22.11. 13:00 Карпаты – Металлист 1925 [1:2]
- 22.11. 15:30 Колос – Динамо [2:1]
- 22.11. 18:00 Оболонь – Шахтер [0:6]
- 23.11. 13:00 Кривбасс – Верес
- 23.11. 15:30 Полесье – Эпицентр
- 23.11. 18:00 Рух – Кудровка
- 24.11. 18:00 Заря – Александрия
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Таблица УПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|01.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк
|30
|2
|ЛНЗ
|13
|8
|2
|3
|14 - 8
|29.11.25 15:30 ЛНЗ - Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка
|26
|3
|Полесье
|12
|7
|2
|3
|21 - 8
|23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава
|23
|4
|Колос Ковалевка
|13
|6
|4
|3
|16 - 12
|28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка
|22
|5
|Динамо Киев
|13
|5
|5
|3
|29 - 18
|01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев
|20
|6
|Кривбасс
|12
|6
|2
|4
|20 - 19
|23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка
|20
|7
|Металлист 1925
|13
|5
|5
|3
|15 - 11
|30.11.25 15:30 Эпицентр - Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 1925
|20
|8
|Заря
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|24.11.25 18:00 Заря - Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря
|19
|9
|Карпаты Львов
|13
|4
|6
|3
|18 - 17
|29.11.25 18:00 Верес - Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр
|18
|10
|Верес
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес
|16
|11
|Оболонь
|13
|4
|4
|5
|11 - 21
|28.11.25 18:00 Оболонь - Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь
|16
|12
|Кудровка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка
|14
|13
|Эпицентр
|12
|3
|0
|9
|15 - 22
|23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря
|9
|14
|Александрия
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|24.11.25 18:00 Заря - Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов
|9
|15
|Рух Львов
|12
|2
|1
|9
|7 - 20
|23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов
|7
|16
|Полтава
|13
|1
|3
|9
|11 - 32
|01.12.25 15:30 Динамо Киев - Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь
|6
