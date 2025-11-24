Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Заря
24.11.2025 18:00 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 05:36 | Обновлено 24 ноября 2025, 05:37
Заря – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы луганская команда сдвинет «Динамо» на седьмое место в таблице

Коллаж Sport.ua

В понедельник, 24 ноября, состоится поединок 13 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть луганская «Заря» и «Александрия». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Заря

Каждый раз, делая анонс «Зари», как мантру, повторяю одно и то же – команда довольно неплохая, но находится уже который сезон в процессе становления, поэтому стабильностью похвастаться не может. Но и ниже определенного уровня не падает, поэтому борьбу за выживание в исполнении подопечных Скрипника мы явно не увидим. Как и борьбу за еврокубки. Одним словом, крепкий середняк.

Этот середняк уже успел в чемпионате отобрать очки у «Динамо», а в случае победы над «Александрией» подвинет киевлян вниз в таблице на седьмое место. Но «Динамо» – то отдельная тема, у нас сейчас «Заря».

Кадровая ситуация команды могла бы быть и лучше. До сих пор не восстановился профильный правый бек Пердута, в результате чего его позицию закрывают игроки с другого фланга. Проблема и с левым вингером, там некому играть. Доходит до того, что на этой позиции выступал левый защитник Вантух, но он по написанным выше причинам вынужден играть в защите, поэтому слева играет опорник Попара. Номинальный левый фланговый полузащитник Вакула будто здоров, но... Это Вакула, о его стиле жизни мы все прекрасно ознакомлены.

Также вряд ли поможет центральный полузащитник Саленко. Но есть и хорошие новости, лидер атаки Будкивский восстановился и уже успел забить в прошлом туре. И игра получилась для «Зари» знаковой, ведь победили сильного соперника («Металлист 1925» был одолен со счетом 3:1), которого возглавляет бывший тренер «Зари» Младен Бартулович.

Александрия

Эх, «Александрия»... Как было приятно глорить за тебя в прошлом сезоне, когда ты утерла нос «Шахтеру». Но глоры на то и глоры, чтобы перестать поддерживать команду, когда та оступается.

А оступаться команда начала с первых матчей. До сих пор выйти из ямы не может. Если бы не единичные успехи (победа над ЛНЗ, ничья из «Динамо», еще там что-то), то тренер команды давно был бы отправлен в отставку, а так у Кирилла Нестеренко еще есть шанс вытащить свою команду из зоны вылета, в которой «Александрия». сейчас находится.

Да и внутри команды проблем хватает. Появились слухи, что Кирилл Ковалец подал на клуб иск в суд за перевод в дубль. Правда, сам Ковалец бурно на это отреагировал, назвав «Александрию» родным клубом и заявив, что не имеет никаких претензий.

Также со знаком минус отличились болельщики «Александрии», которые в домашней игре прошлого тура (тогда приезжал Руслан Ротань с «Полесьем» и спокойно победил 3:0) начали разрушать стадион, срывая кресла и выбрасывая их. Как следствие, игру следующего тура команда проведет без зрителей.

История встреч

В 38 матчах между командами, которые были сыграны ранее, небольшое преимущество на стороне «Александрии», выигравшей 14 матчей, тогда как соперники имеют на одну победу меньше. В чемпионатах же команды имеют по 10 побед в личных встречах и восемь ничьих. Но больше забивает «Заря» – 38:37 в общем и 30:24 в чемпионате.

Ориентировочные составы

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Янич, Жуниор Рейс – Кушниренко, Башич – Слесар, Анджушич, Попара – Будкивский

«Александрия»: Долгий – Скорко, Кампуш, Боль, Огарков – Ващенко, Мышнев – Жота, Булеца, Цара – Кастильо

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем равный матч, в котором все же с небольшим преимуществом победит «Заря».

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.95 для луганской команды и 3.95 для александрийцев. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
