Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 13-го тура УПЛ.

– Расстроены и ребята, и мы. Ведем в счете и сразу пропускаем ответный мяч. Каждый может обыграть каждого в этом сезоне. Зрителям такая бескомпромиссная борьба нравится, а для тренера – это слишком.

– Есть ли у вас вопросы к главному рефери и боковым?

– На футболистов и тренеров всегда говорят в командах любого уровня – нужно быть профессионалами и так далее. Это нужно применять и к судьям. Два гола боковой арбитр не видит. Только ВАР подсказал. Во время игры против «Металлиста 1925» в наши ворота поставили пенальти. Говорили – грудь, рука. Сегодня было что-то похожее, а решения были другими.

– Сегодня ваша команда забила гол, который судьи сначала не увидели. После этого игра продолжалась практически три минуты, а потом были подсказки VAR и засчитанное взятие ворот. Было ли у вас такое в карьере раньше?

– Мяч был в игре… Такое у меня первый раз. Но я смотрел Бундеслигу. Там ребята уже ушли на перерыв, а после этого их вернули на поле, сказав, что нужно бить пенальти. Возможно, нашим арбитрам нужно больше опыта, но сегодня такие решения мешали.