24 ноября 2025, 23:03
Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»

Главный тренер «Зари» прокомментировал ничью с «Александрией»

Виктор СКРИПНИК: «Опечалены и ребята, и мы»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 13-го тура УПЛ.

– Расстроены и ребята, и мы. Ведем в счете и сразу пропускаем ответный мяч. Каждый может обыграть каждого в этом сезоне. Зрителям такая бескомпромиссная борьба нравится, а для тренера – это слишком.

– Есть ли у вас вопросы к главному рефери и боковым?

– На футболистов и тренеров всегда говорят в командах любого уровня – нужно быть профессионалами и так далее. Это нужно применять и к судьям. Два гола боковой арбитр не видит. Только ВАР подсказал. Во время игры против «Металлиста 1925» в наши ворота поставили пенальти. Говорили – грудь, рука. Сегодня было что-то похожее, а решения были другими.

– Сегодня ваша команда забила гол, который судьи сначала не увидели. После этого игра продолжалась практически три минуты, а потом были подсказки VAR и засчитанное взятие ворот. Было ли у вас такое в карьере раньше?

– Мяч был в игре… Такое у меня первый раз. Но я смотрел Бундеслигу. Там ребята уже ушли на перерыв, а после этого их вернули на поле, сказав, что нужно бить пенальти. Возможно, нашим арбитрам нужно больше опыта, но сегодня такие решения мешали.

чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия пресс-конференция Виктор Скрипник
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
