Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 19:53 | Обновлено 24 ноября 2025, 20:37
Команды устроили результативный футбол во втором тайме

В Киеве состоялся заключительный матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Александрия».

В начале поединка луганчане активно прессинговали соперников, пытаясь оказывать давление на защитную линию «Александрии». Первый опасный момент у ворот гостей состоялся после навеса с углового, но Долгий сыграл надежно, среагировав на удар головой Кушниренко.

В первом тайме обе команды действовали на невысоких скоростях, и остроты у ворот было мало. «Черно-белые» больше владели мячом, но не спешили создавать опасные моменты. Александрийцы отвечали своими атаками, одна из которых завершилась техничным ударом Жоты рядом со штангой.

Перед перерывом команды вполне могли открыть счет. Сначала Цара совершил рывок в штрафную соперников, но удар у него не получился, а затем Будковский после ошибки бразильца Голарта не смог реализовать выход один на один с голкипером.

Начало второй половины встречи предвещало развитие событий по сценарию первого тайма. Но мы таки дождались более содержательного действия. Хороший шанс открыть счет в матче упустил Жота, который с острого угла не переиграл голкипера Сапутина. А вскоре после навеса с углового и удара Джордана Янич подправил мяч в ворота. Долгий отбил мяч, но выпустил его за линией ворот, на что обратили внимание видеоассистенты арбитра.

Далее луганскую команду ждали неприятности. Травму получил защитник Джордан, который не смог продолжить игру. А через несколько минут после выхода на замену Кастильо головой замкнул ювелирный навес в исполнении Жоты.

Вскоре ВАР второй раз в матче помог «черно-белым». После удара Мичина мяч от Жуниора Рейса залетел в ворота, но арбитр зафиксировал оффсайд у бразильца. Благодаря видеоассистентам гол был засчитан. Правда, радость луганчан была недолгой. Сразу после выхода на замену результативным ударом отличился Хуссейн.

В концовке поединка луганчане пытались вырвать победу, но счет более не изменился. В следующем туре «Заря» в Житомире встретится с «Полесьем», а «желто-черные» будут принимать «Рух».

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

«Заря» – «Александрия» – 2:2

Голы: Янич (61), Жуниор Рейс (77) – Кастильо (71), Хуссейн (81)

Предупреждение: Башич (74),

«Заря»: Сапутин, Жуниор Рейс, Джордан (Мичин, 68), Янич, Вантух, Кушниренко, Башич, Попара, Андушич, Будковский, Слесарь (Саленко, 80).

«Александрия»:: Долгий, Ухань, Скорко, Боль, Голарт, Фернандо, Булеца (Шостак, 67), Мишнев (Ващенко, 80), Жота (Хуссейн, 80), Цара (Базаев, 90), Кулаков (Кастильо, 67).

Арбитр: Александр Каленов (Львов)

Стадион «Динамо» имени В.Лобановского (Львов)

ЗАРЯ – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
