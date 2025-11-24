Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Заря
24.11.2025 18:00 – FT - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
24 ноября 2025, 20:16 |
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ

Заря – Александрия – 2:2. Безумный второй тайм. Видео голов и обзор
УПЛ

В понедельник, 24 ноября 2025 года, состоялся заключительный матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Александрией».

Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и закончилась ничьей со счетом 2:2.

Интересно, что все голы в встрече были забиты именно во второй половине игры.

Интересно, что все голы в встрече были забиты именно во второй половине игры.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 24 ноября

Заря – Александрия – 2:2

Голы: Янич, 61, Рейс, 77 – Кастильо, 71, Хуссейн, 81

ГОЛ, 1:0! Андрия Янич, 61 мин.

ГОЛ, 1:1! Брайан Кастильо, 71 мин.

ГОЛ, 2:1! Жуниор Рейс, 77 мин.

ГОЛ, 2:2! Хуссейн Туати, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Уссен Туати (Александрия), асcист Илья Ухань.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Рейс Жуниор (Заря), асcист Петар Мичин.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Кастильо (Александрия), асcист Жота.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Андрия Янич (Заря), асcист Андерсон Джордан.
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
Эффективные джокеры Нестеренко. Заря и Александрия сыграли вничью
Динамо заинтересовано в усилении вратарской линии голкипером Зари
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
