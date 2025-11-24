Заря – Александрия – 2:2. Безумный второй тайм. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 13-го тура УПЛ
В понедельник, 24 ноября 2025 года, состоялся заключительный матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Александрией».
Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и закончилась ничьей со счетом 2:2.
Интересно, что все голы в встрече были забиты именно во второй половине игры.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 24 ноября
Заря – Александрия – 2:2
Голы: Янич, 61, Рейс, 77 – Кастильо, 71, Хуссейн, 81
ГОЛ, 1:0! Андрия Янич, 61 мин.
ГОЛ, 1:1! Брайан Кастильо, 71 мин.
ГОЛ, 2:1! Жуниор Рейс, 77 мин.
ГОЛ, 2:2! Хуссейн Туати, 81 мин.
События матча
