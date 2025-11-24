В понедельник, 24 ноября 2025 года, состоялся заключительный матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и «Александрией».

Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и закончилась ничьей со счетом 2:2.

Интересно, что все голы в встрече были забиты именно во второй половине игры.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур, 24 ноября

Заря – Александрия – 2:2

Голы: Янич, 61, Рейс, 77 – Кастильо, 71, Хуссейн, 81

ГОЛ, 1:0! Андрия Янич, 61 мин.

ГОЛ, 1:1! Брайан Кастильо, 71 мин.

ГОЛ, 2:1! Жуниор Рейс, 77 мин.

ГОЛ, 2:2! Хуссейн Туати, 81 мин.